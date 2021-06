El Senado de Estados Unidos no anunció que el COVID-19 es “una mentira”

23 jun (Reuters) - Distintos usuarios en redes sociales afirman que el Senado de Estados Unidos anunció que el COVID-19 es “una mentira”. Como prueba, difunden una publicación —que incluye un video de una conferencia de prensa— en la que intervinieron cinco representantes republicanos, el pasado 10 de junio. En el acto, los legisladores cuestionaron el origen del Sars-CoV-2, que sigue siendo muy discutido entre expertos, pero en ningún momento dudaron de la existencia del virus o la pandemia. Además, no se trata de una postura oficial de la cámara alta, como explicó a Reuters un vocero del Senado de aquel país.

“El Senado de los Estados Unidos anunció hoy: ‘¡Corona es una mentira!’ Los medios de comunicación están encubriendo la verdad Big Pharma, Big Tech, Big Media, la OMS y otros traidores serán todos responsables”, se lee en las publicaciones que incluyen un video que fue sacado de contexto. Los contenidos han sido compartidos más de 1.400 veces en Facebook ( here ),( here ),( here ).

Justin Goodman, director de comunicaciones del líder de la mayoría del Senado Chuck Schummer, dijo a Reuters que es “erróneo sugerir” que la cámara alta haya declarado que el virus es una mentira. “Los senadores demócratas no creen que el COVID-19, que ha cobrado la vida de casi 600.000 estadounidenses, sea una mentira”, resaltó, en un correo electrónico.

Los políticos que aparecen en el video no se expresaron en nombre del Senado como institución, es decir, que no hablaron en representación de la entidad. Otras de las afirmaciones realizadas en el material están fuera del alcance de esta verificación.

LA CONFERENCIA

Los senadores republicanos Marsha Blackburn de Tennessee, Ron Johnson de Wisconsin, Mike Braun de Indiana, Roger Marshall de Kansas y Roger Wicker de Mississippi dieron una conferencia de prensa para discutir sobre el manejo de la pandemia, entre otros temas.

Blackburn publicó el video completo del encuentro con los medios en su canal de Youtube ( here ). Marshall también subió un fragmento de su intervención en la misma plataforma ( here ). La rueda de prensa fue retransmitida en su totalidad, incluso, por algunos medios estadounidenses como Fox News ( here ) o Forbes ( youtu.be/jJM8-SSw8n0 ).

En ningún momento los legisladores dudaron de la existencia del COVID-19, pero sí cuestionaron su origen. El republicano Marshall mencionó la posibilidad de que se trate de “una fuga” de un laboratorio en Wuhan, en China, un escenario que recientemente ha vuelto a ser debatido por expertos ( here ), ( here ).

En una entrevista en el canal de noticias MSNBC, el pasado 9 de junio, Fauci no descartó la posibilidad de que el virus haya provenido de una fuga en un laboratorio. Sin embargo, sostuvo que el “origen más probable” hasta la fecha es el que plantea que se produjo por la transmisión de un animal hacia los seres humanos. “Hemos tenido la mente abierta lo suficiente para saber que hasta que no se sepa exactamente que fue se debe abrir la posibilidad”, agregó ( here ).

A principios de junio, miles de correos electrónicos de enero a junio de 2020 de Fauci, revelados por The Washington Post ( here ), Buzzfeed ( here ) y CNN ( here ), dieron a los lectores una visión del mundo de los especialistas gubernamentales durante los primeros meses de la pandemia global ( here ).

Con mensajes que mencionaban el uso de cubrebocas, la respuesta a la pandemia y la "teoría de la fuga de laboratorio" ( here ), ( here ), los correos electrónicos causaron conmoción en línea y entre las voces de la derecha política ( here ). Reuters ha desmentido anteriormente contenidos relacionados con este tema ( here ), ( here ).

En la conferencia los cinco representantes sí criticaron las medidas impuestas por plataformas como Facebook, Youtube o Twitter que restringieron la difusión de contenidos sobre el surgimiento del Sars-CoV-2. Un análisis del Washington Post sobre este tema puede verse aquí: ( here )

En un podcast del periódico The New York Times, Fauci respondió este lunes a las acusaciones de algunos políticos republicanos sobre su supuesta colusión, con empresas de tecnología, para suprimir teorías sobre la procedencia del Sars-CoV-2 en las redes sociales. “Cualquier pensamiento de eso [señalamientos sobre censurar discursos relacionados con el COVID-19] es teoría de la conspiración total y un vuelo absoluto de la fantasía”, dijo en entrevista ( here ).

Un representante del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID), que Fauci dirige, redireccionó a Reuters a los artículos de MSNBC y del diario The New York Times cuando se le preguntó sobre las acusaciones hechas por los senadores.

VEREDICTO

Falta contexto. El Senado de Estados Unidos no declaró que el COVID-19 es “una mentira”, como se asegura en diferentes publicaciones. Cinco legisladores republicanos ofrecieron una rueda de prensa, a título personal y no en representación de la cámara alta, en la que plantearon cuestionamientos sobre la procedencia del virus, entre otros asuntos. Un portavoz de la institución corroboró a Reuters que es falso que el Senado haya anunciado eso.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).