Fact Check-Suecia sigue realizando pruebas PCR para detectar el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, 1 jun (Reuters) - Varios usuarios en Facebook aseguraron que las autoridades sanitarias de Suecia tomaron la decisión de dejar de realizar pruebas PCR del COVID-19 con el argumento de que se puede detectar el ARN del coronavirus, causante de esa enfermedad, meses después del contagio. Sin embargo, la información es falsa.

"Suecia deja de usar pruebas PCR: se puede detectar el ARN de virus durante meses después de la infección", dice una plantilla compartida en las publicaciones. Dos de ellas, del 20 y 21 de mayo, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ).

El test de la reacción en cadena de la polimerasa por transcripción inversa (PCR, por sus siglas en inglés) es una de las pruebas autorizadas por los organismos sanitarios en todo el mundo. Sirve para detectar la presencia del virus en un organismo pero no para saber si una persona es contagiosa. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) lo incluyen entre sus pruebas de detección de virus de amplificación de ácido nucleico (NAAT, por sus siglas en inglés) aquí ( here ). "Las NAAT son pruebas de alta sensibilidad y alta especificidad para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2", aseguran.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye ese test como mecanismo de detección del virus aquí ( here ).

En las recomendaciones sobre pruebas de detección del COVID-19 en su página web, actualizadas el 24 de mayo, varios días después de difundirse esa falsa información, la Agencia de Salud Pública de Suecia incluyó el test PCR, aquí ( here ).

“Las pruebas disponibles para mostrar la infección por COVID-19 en curso son las pruebas de PCR y las pruebas de antígenos. Tanto las pruebas de PCR como las pruebas de antígenos se llevan a cabo mientras está enfermo con síntomas de COVID-19 o si se le recomienda que se haga la prueba en relación con el rastreo de contactos. Las pruebas de PCR se utilizan actualmente a gran escala. Un profesional de la salud puede administrar la prueba, o puede realizarla usted mismo a través del llamado auto muestreo. La prueba de PCR comprueba la presencia de partes del genoma del virus que causa la infección”, explicó.

En respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters, la Agencia de Salud Pública de la nación escandinava envío un comunicado para desmentir las falsas publicaciones. “Podemos confirmar que Suecia no ha suspendido el uso de pruebas de PCR. No hemos cambiado ninguna política o pauta. El plan es continuar con una alta capacidad de prueba durante un largo período de tiempo”, dice el texto, remitido por correo electrónico.

Además, la autoridad sanitaria detalló que “aproximadamente 350.000 pruebas de PCR se llevaron a cabo semanalmente en Suecia en abril/mayo”, para un total de 9,7 millones de pruebas. “Las pruebas se consideran seguras dado que la prueba se realiza de acuerdo con las regulaciones para la evaluación de la calidad según lo establecido por la Ley de Servicios Médicos y de Salud”, reiteró.

El origen de las falsas publicaciones puede deberse a un comunicado de Agencia de Salud Pública de Suecia del 21 de julio de 2020 y actualizado el 30 de noviembre de ese año, que fue malinterpretado en las redes sociales, aquí ( here ). La autoridad sanitaria del país nórdico informó entonces: "La tecnología de PCR utilizada en las pruebas para detectar virus no puede distinguir entre virus capaces de infectar células y virus que han sido neutralizados por el sistema inmunológico y, por lo tanto, estas pruebas no pueden usarse para determinar si alguien es contagioso o no. El ARN del virus a menudo se puede detectar durante semanas (a veces meses) después de la enfermedad, pero eso no significa que usted todavía sea contagioso. También hay varios estudios científicos que sugieren que el contagio de covid-19 es mayor al comienzo del período de la enfermedad".

VEREDICTO

Falso. La Agencia de Salud Pública de Suecia no interrumpió la realización de tests PCR de detección del COVID-19. Esas pruebas sirven para detectar si una persona tiene el virus en su organismo pero no para saber si es contagiosa.

