Fact Check- INE no proporcionará plumas de tinta borrable en casillas el 6 de junio

21 may (Reuters) - El video de una mujer que demuestra cómo el trazo hecho por una pluma de tinta azul desaparece al entrar en contacto con el fuego ha sido compartido por usuarios en redes sociales para advertir de un posible fraude en las próximas elecciones en México, a celebrarse el 6 de junio de 2021. Pero el material ha sido sacado de contexto: el clip ha sido compartido en distintos países latinoamericanos, al menos, desde 2020. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha desmentido que este tipo de bolígrafos sean parte del material electoral.

Este video ha superado las 10 mil reproducciones en páginas de Facebook que dicen tener ubicación en México. Aunque en el texto de las publicaciones admiten desconocer el origen del clip, estas páginas invitan a la población a llevar sus propios marcadores el día de la votación para “evitar riesgos”: ( here , here ). En otro ejemplo, un usuario advierte: “En estos tiempos electoreros cualquier sospecha para un fraude puede ser verdad. Ciudadanos mexicanos, lleven su propio marcador, pluma o crayón” ( here ). El material también ha sido compartido en Twitter: ( here , here ).

EL VIDEO CIRCULA, AL MENOS, DESDE 2020

Reuters no pudo determinar el origen desde este video, pero de acuerdo con las publicaciones en grupos públicos y páginas más antiguas en Facebook, el material circula desde, al menos, enero de 2020. Por ejemplo, estas páginas que dicen tener ubicación en Perú compartieron el material el 25 de enero aquí ( here , here ), un día antes de sus elecciones parlamentarias extraordinarias ( here ).

Bolivia Verifica también atribuyó el origen del video a Perú luego de que circulara entre usuarios bolivianos por medio de WhatsApp, en días previos a las elecciones generales en Bolivia, celebradas el 18 de octubre de 2020: ( here ).

Las características del bolígrafo color azul que utiliza la mujer en el video, visible más de cerca alrededor del segundo 0:06 del clip (aquí: here ), se asemejan a los del bolígrafo Frixion de la marca de origen japonés Pilot como se ve aquí: ( here ).

Un video subido a un canal español de YouTube en enero de 2019, reseña el funcionamiento del bolígrafo de tinta borrable; alrededor del minuto 3:30 se muestra que, al acercar la llama de un encendedor a la tinta, esta efectivamente desaparece ( youtu.be/zhJocLeOozs?t=210 ).

EL INE NO UTILIZARÁ ESTOS BOLÍGRAFOS

En un comunicado del 18 de mayo, en respuesta al video circulando en redes sociales, el INE desmintió que el marcador utilizado para las boletas electorales para el próximo 6 de junio pueda ser borrado con un encendedor. Asimismo, aseguró que los marcadores en las casillas están “fabricados con una cera especial que deja una huella que es imposible de eliminar y todo intento de borrado deja una enmendadura en la boleta”. ( here ).

Además, el INE recordó a la población la posibilidad de llevar su propio marcador, con la única condición de que “no debe ser de alto grosor ni de aceite”.

El compilado de anexos del Reglamento de Elecciones del INE enlista las características que deben de tener los marcados proporcionados por la autoridad en las casillas (ver en la página 144 del documento titulado “compilado de anexos”; se puede descargar aquí: here ).

Un vocero de la compañía Pilot en México negó a Reuters vía telefónica que alguno de sus productos de tinta borrable, semejantes al que muestra la mujer en el video, forme o haya formado parte de los materiales que el INE usa para comicios electorales.

Reuters ha desmentido anteriormente otras publicaciones falsas relacionadas con los comicios electorales más grandes en la historia de México: ( here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Falta contexto. El video ha sido compartido en otros países latinoamericanos desde, al menos, 2020. El INE ha aclarado que este tipo de bolígrafos no serán proporcionados por la autoridad en las casillas de las elecciones del próximo 6 de junio.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .