Fact Check-Este accidente en tren en Estados Unidos ocurrió en 2017, no en 2021

28 abr (Reuters) - Una impactante fotografía de un tren descarrilado ha sido compartida recientemente en redes sociales. Los usuarios aseguran que muestra un accidente ocurrido en Estados Unidos supuestamente en abril de 2021. Esto es falso: el percance sucedió en diciembre de 2017.

“Video impactante de último minuto... Monstruoso accidente de tren en Estados Unidos deja gran número de muertos y lesionados. El vídeo a continuación fue captado por una cámara de seguridad. Es escalofriante” puede leerse en las diversas publicaciones que invitan a dar clic a una página del sitio “Vida Saludable”, donde se encuentran múltiples anuncios y una cuenta regresiva que, al terminar, no conduce a ningún sitio. Este tipo de publicaciones han circulado en Facebook desde el 4 al 19 de abril de 2021 y pueden ser consultadas aquí: ( here ), ( here ), ( here ), ( here ) y ( here ).

En una búsqueda inversa por TinEye es posible encontrar esta imagen en diversas notas que reportan un accidente de tren en el estado de Washington, Estados Unidos, ocurrido el 18 de diciembre de 2017. La más antigua es de The Seattle Times, que acredita a Bettina Hansen como autora de la fotografía dentro de una galería sobre la catástrofe (aquí here ).

El tren se encontraba en el recorrido inaugural de un tramo más rápido hacia la ciudad de Portland, en el estado de Oregón. El exceso de velocidad provocó que 13 de los 14 vagones del transporte salieran de las vías y cayeran sobre una carretera en la ciudad de DuPont, en el estado de Washington (aquí here ).

En el informe final sobre el suceso, publicado el 19 de mayo de 2019, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) especificó que la cifra final fue de tres muertos y 57 heridos (aquí here ).

De acuerdo con la NTSB, en lo que va de abril de 2021 no se ha registrado ningún accidente de tren en Estados Unidos (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. La imagen corresponde a un accidente ocurrido en 2017. El enlace al que las publicaciones en redes sociales invitan a dar clic lleva a un sitio que muestra publicidad.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .