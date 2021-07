Fact Check- Presidente mexicano no pidió a red social sancionar a quien lo insulte

1 jul (Reuters) - Un tuit apócrifo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido compartido recientemente en redes sociales. Reuters no encontró registro de que el gobernante haya mandado este supuesto mensaje, en el que pide a Twitter sancionar a todo usuario que se refiera a él con algún apodo.

La aparente captura de pantalla muestra una respuesta por parte de una cuenta oficial de Twitter en español. Reuters tampoco encontró registro de este intercambio y una vocera de la red social negó a Reuters que sus cuentas oficiales hubieran respondido.

El mismo tuit, con la misma supuesta respuesta por parte de Twitter, ha sido atribuido anteriormente al expresidente mexicano Felipe Calderón.

“Hace algunos días solicité a la red social @Twitter que se le aplique una sanción a todo aquel usuario de la red que ponga apodos o adjetivos a mi persona o a algún miembro de mi familia”, se lee en la captura de pantalla que ha sido compartida más de 1,000 veces en Facebook desde el 21 de junio: ( here , here ).

Una búsqueda avanzada en la cuenta de Twitter de López Obrador (@lopezobrador_) con las palabras “hace algunos días” no arrojó ningún resultado ( here ). De acuerdo con la captura, la publicación se realizó el 26 de agosto de 2020 a las “11:38”; el único tuit que coincide con esa fecha y hora (11:38 AM) comparte la transmisión de una conferencia de prensa que el mandatario ofreció desde Gómez Palacio, Durango: ( here ).

Reuters tampoco encontró ningún registro de que la cuenta de Twitter Seguro ( twitter.com/TwitterSeguro ) haya respondido a algún tuit del gobernante mexicano ( here ). Esta imagen ha circulado, al menos, desde agosto de 2020: ( here , here , here ) pero también fue adjudicada al expresidente de México Felipe Calderón.

A través de la herramienta CrowdTangle, Reuters constató que la captura con una petición similar atribuida a Calderón circuló, al menos, desde marzo de 2020 en páginas y grupos públicos de Facebook: ( here , here ).

Reuters tampoco encontró registro de que el expresidente haya tuiteado este mensaje en su cuenta (@FelipeCalderon): ( here ). Tampoco se encontró que la cuenta de Twitter le haya respondido: ( here ).

Una vocera de Twitter negó a Reuters, vía telefónica, que los supuestos tuits hayan sido publicados de alguna de las cuentas oficiales de la red social; mencionó que los mecanismos de repuesta a solicitudes disponibles en la plataforma no se realizan “de tuit a tuit”.

Reuters tampoco encontró evidencia de que el presidente López Obrador haya solicitado a Twitter algo similar a lo que se asegura en el tuit falso.

El equipo de prensa de López Obrador no estuvo disponible inmediatamente para responder a la solicitud de comentarios de Reuters.

La agencia AP desmintió estos supuestos tuits en septiembre de 2020: ( here ).

VEREDICTO

Falso. No hay registro de que López Obrador haya emitido este mensaje en Twitter.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ) .