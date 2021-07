Fact Check-Foto de Mike Tyson con camiseta antivacunas contra el COVID-19 fue alterada

CIUDAD DE MÉXICO, 10 jul (Reuters) - Una fotografía alterada digitalmente del boxeador Mike Tyson ha engañado a los usuarios de redes sociales haciéndoles creer que se puso una camiseta con un mensaje en contra de las vacunas.

"Confía en Dios, no en las vacunas", dice la supuesta camiseta negra. Una de las publicaciones en Facebook con esta imagen se puede ver aquí ( here ).

La imagen original, publicada en las páginas oficiales de Instagram y Facebook del boxeador aquí ( here ) y aquí ( here ) muestra la camiseta de Tyson, parte de la colección que lleva su nombre. En realidad la prenda de vestir presenta una fotografía en blanco y negro de él mismo.

“Es falso. Es Photoshop”, confirmó a Reuters el representante de Tyson, Joann Mignano, por correo electrónico.

Reuters no encontró ningún comentario público del deportista sobre las vacunas.

El boxeador contó con el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. en su programa “Hotboxin’ w / Mike Tyson” ( archive.ph/v5lwu ). El episodio, que se emitió en septiembre de 2020, parece haber sido grabado en enero de ese año ( archive.ph/wip/iWbMm ).

Imagen alterada. La fotografía ha sido modificada para incluir un mensaje en contra de las vacunas; la original muestra a Tyson con una camiseta con una imagen impresa de él mismo.

