Fact Check- Universidad mexicana no publicó comunicado sobre orden de juez

5 jul (Reuters) - Un comunicado apócrifo atribuido a la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP) fue compartido en redes sociales. La institución desmintió la autoría del documento, en el que se menciona que un juez ordenó “la entrega” de las instalaciones universitarias.

El contenido falso se difundió desde el 29 de junio, luego de que la policía de Puebla junto con elementos de la fiscalía general del Estado, tomaron las instalaciones de la UDLAP de acuerdo con reportes de medios mexicanos como Milenio, El Sol de México: ( here , here ).

Animal Político reportó aquí ( here ) que la medida respondía a una orden de recuperación de patrimonio, emitida un día antes por autoridades judiciales de la Ciudad de México y del estado de Puebla. Según el medio, se ordenó la restitución de “la posesión jurídica y material de las instalaciones de la UDLAP” a la Fundación Universidad de las Américas de Puebla”. Anteriormente habían estado bajo el control de la Fundación Mary Street Jenkins, que erigió la universidad en 1970 ( here , www.udlap.mx/patronato/ ) y que actualmente enfrenta un conflicto legal ( here ).

El presunto comunicado con el logo de la UDLAP, fechado el 29 de junio y con el título “Juez ordena la entrega de la Universidad de las Américas Puebla a su fundación rectora” puede verse en Facebook ( here , here , here , here ) y Twitter ( here , here , here ).

Ese mismo día, la cuenta oficial de Twitter de la universidad desmintió en dos ocasiones que ese documento haya sido emitido por la institución: ( here , here ).

En un comunicado posterior, el 29 de julio, la UDLAP calificó la toma de las instalaciones como un acto ilegal y un “intento de imponer un nuevo patronato” por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. ( here , here ).

El 1 de julio la UDLAP emitió otro comunicado firmado por las vicerrectoras de la institución donde desconocieron a los “denominados ’nuevos patronos’ de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla”, pues consideraban que no existía una resolución oficial que así los nombrara: ( here ). Al 4 de julio las instalaciones de la universidad seguían tomadas por la policía: ( here ).

VEREDICTO

Falso. Este comunicado no fue publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.