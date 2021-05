Fact Check-La prueba del "brazo magnético" no es evidencia que la vacuna de COVID-19 contenga un rastreador o un chip

CIUDAD DE MÉXICO, 19 may (Reuters) - Videos de diferentes personas mostrando cómo monedas e imanes parecen quedar pegados en el punto del brazo donde recibieron el pinchazo de la vacuna contra la COVID-19 fueron subidos a redes sociales con la denuncia de que las inyecciones contienen un rastreador o un chip.

Ejemplos de esas publicaciones, del 12 y 14 de mayo, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ).

El primero va a acompañado de un montaje fotográfico con capturas de pantalla de siete videos subidos a una cuenta de Telegram y el mensaje “Brazo superior magnético después de la vacunación”. Los videos, muy breves y de tipo casero, presentan a individuos colocándose monedas e imanes en el brazo donde fueron inoculados para demostrar que esos objetos quedan adheridos a la piel.

La otra publicación presenta un solo video y un texto que sostiene la misma teoría de que las vacunas contra la enfermedad del coronavirus contienen algo magnético y denuncia en este caso que se trata de un chip. En el video se ve una mujer hacer el reto del “brazo magnético” y la voz de un hombre que es identificado como el Doctor Marcelo Martínez, genetista y representante del grupo Médicos por la Verdad Argentina. “Que sepan todos esos médicos que realmente esta basura emite algún tipo de radiación electromagnética porque es detectable con aparatología”, dice la voz, que asegura que las personas funcionan como una antena porque se les inyecta un rastreador y que la pandemia fue inventada.

Reuters ya desmintió en inglés publicaciones parecidas aquí ( here ).

Los videos de esas publicaciones no son evidencia de una reacción magnética ni de que las vacunas contra COVID-19 contengan un microchip.

En primer lugar, Reuters ha desacreditado teorías conspirativas infundadas sobre microchips en las vacunas contra el coronavirus durante toda la pandemia, que a menudo apuntaban al cofundador y filántropo de Microsoft Bill Gates aquí ( here ), aquí ( here ), aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

En segundo lugar, ninguna de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas en el Reino Unido o Estados Unidos contiene ingredientes metálicos aquí ( here ), aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ). Muchas otras inyecciones contienen pequeñas cantidades de aluminio aquí ( here ), pero los investigadores de la Universidad de Oxford dicen que esto no es más dañino que las cantidades mínimas que se encuentran naturalmente en casi todos los alimentos y el agua potable aquí ( here ).

En tercer lugar, incluso si las vacunas contra la COVID-19 contuvieran metales, no causarían una reacción magnética. Los profesionales médicos de Meedan Health Desk dijeron: "La cantidad de metal que necesitaría una vacuna para atraer un imán es mucho más sustancial que las cantidades que podrían estar presentes en una pequeña dosis de la vacuna", aquí ( here ).

Los especialistas agregaron que todos los humanos somos naturalmente "un poco magnéticos", porque tenemos pequeñas cantidades de hierro. Sin embargo, la combinación de hierro y agua en el cuerpo repele los imanes muy levemente, y esta función es la base de las exploraciones por resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés) que permiten a los médicos evaluar sus órganos en los hospitales, aquí ( here ).

El profesor Michael Coey de la Facultad de Física del Trinity College de Dublín aquí ( here ) también describió las afirmaciones como "una completa tontería" y dijo a Reuters por correo electrónico que necesitaría aproximadamente un gramo de hierro metálico para atraer y sostener un imán permanente en el lado de la inyección, algo que "sentiría fácilmente" si estuviera allí.

“Por cierto, hoy mi esposa recibió su segunda dosis de la vacuna Pfizer y yo recibí la mía hace más de dos semanas. ¡He comprobado que nuestros brazos no atraen imanes!”, escribió.

Respondiendo sobre un video de “desafío magnético” que afirma específicamente presentar a un destinatario de un pinchazo de la farmacéutica estadounidense Pfizer, una portavoz de la compañía confirmó en un correo electrónico a Reuters que su vacuna no contiene metales y no puede causar una respuesta magnética cuando se inyecta.

VEREDICTO

Falso. Videos mostrando como monedas e imanes parecen quedar pegados al punto del brazo donde recibieron el pinchazo de la vacuna contra el COVID-19 no son pruebas que las inyecciones contienen microchip o rastreador.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales, aquí (here).