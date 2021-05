Fact Check-La vacuna del COVID-19 no tiene una tasa de mortalidad del 33%

24 may (Reuters) - En redes sociales, distintos usuarios afirman que la vacuna contra el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 33%. Esto es falso, con base en las evidencias disponibles y en las cifras publicadas por diversas entidades, que no han establecido un vínculo entre la aplicación de las inmunizaciones con defunciones registradas. Además, agencias de salud nacionales e internacionales han determinado que las inyecciones son seguras.

“¿Se pondría usted una vacuna con una tasa de mortalidad del 33% para sentirse a salvo de un virus con una tasa de mortalidad del 0.6%?”, dicen los contenidos con datos falsos. En Twitter y Facebook, esa información errónea se replica desde agosto, al menos, en varias cuentas y ha sido compartida casi 7,000 veces aquí ( here , here , here ). Publicaciones recientes pueden verse aquí ( here , here , here )

El verificador Health Feedback revisó aquí ( here ) esta misma declaración en inglés en agosto del 2020, cuando más de 165 candidatas de una vacuna anti-COVID se estaban desarrollando. De acuerdo con el verificador, la falsa tasa de mortalidad del “33%” en estas publicaciones posiblememte surgió de otra noticia falsa: un supuesto ensayo de vacunas en Ucrania que nunca sucedió.

En Estados Unidos, se han administrado más de 259 millones de dosis contra el COVID-19, entre el 14 de diciembre del 2020 y el 17 de mayo de 2021, de acuerdo con sus Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Durante ese periodo, el Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacuna (VAERS) registró 4,647 casos de muertes (tasa del 0.0029%) entre personas que recibieron la inmunización; descartan, hasta el momento, que exista un vínculo entre los fallecimientos y las inyecciones ( here ).

Los CDC detallan que analizan, junto con la FDA (la Administración de Medicamentos y Alimentos), cada caso con los registros médicos. “Después de una revisión de la información disponible, incluidos los certificados de defunción, autopsias e historias clínicas, no se estableció una relación causal con las vacunas”, asegura la agencia, que informa sobre la seguridad de los fármacos de Johnson & Johnson (Janssen), Pfizer/BioNTech y Moderna.

Es importante tener en cuenta que cualquier persona puede hacer un reporte en el VAERS de Estados Unidos. Reuters ha señalado que estos informes no implican que las vacunas han causado muertes y que, a menudo, incluyen entradas aún no confirmadas o verificadas por agencias gubernamentales aquí: ( here , here , here ).

Los CDC reportan ( here ) que hay datos que indican “la posibilidad” de un vínculo entre la aplicación de las dosis de Johnson & Johnson (Janssen) con una reacción grave adversa —como coágulos sanguíneos con bajo conteo de plaquetas— que han causado fallecimientos. Sin embargo, recalcan que las notificaciones de muertes después de la vacunación no necesariamente implican que la causa de las defunciones sean las inmunizaciones.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) calculó en abril, por su parte, que los efectos secundarios graves, como “coágulos inusuales”, pueden presentarse en 1 de cada 100,000 personas con las vacunas de AstraZeneca ( here ); no son necesariamente muertes. “Las recciones más comunes son leves o moderadas y mejoran en unos pocos días”, afirmaron. La EMA enfatizó que hacen “faltan datos uniformes” para actualizar las estimaciones de riesgos.

En México, la Secretaría de Salud registró —a mediados de mayo— 341 reportes de efectos graves ( here ) por la vacuna, como reacciones alérgicas o dificultades respiratorias. La cifra representa una tasa de solo el 0.0022% de las personas que accedieron al fármaco.

Hasta mediados de marzo, la secretaría reportó nueve muertes de individuos tras recibir las inmunizaciones, pero aclararon que los dictámenes fueron “muy claros” en que no hubo causalidad o relación con las dosis ( here ). Reuters contactó a esta autoridad para conocer el dato más reciente, pero no obtuvo respuesta a la fecha de publicación del artículo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la “seguridad” de las dosis de Sinopharm y la del Serum Institute de la India ( here ). En el caso de la vacuna de Sinovac, señalan que muestra niveles de eficacia “compatibles con los exigidos” por la entidad ( here ).

Actualmente, las inmunizaciones de Sputnik y Cansino ya han sido avaladas por las autoridades de distintos países como Rusia, China, México, Argentina o Chile, entre otros.

La posición de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) es clara: las vacunas son seguras. En su sitio web ( here ) describen que las dosis para combatir el SARS-CoV-2 han pasado por fases de estudio clínico antes de ser autorizadas para su uso en la población. “Solo son aprobadas o introducidas en los países una vez que se ha demostrado su seguridad ante las autoridades regulatorias”, advierten. Los ensayos tienen el objetivo de garantizar “la capacidad” de las inyecciones contra el virus del COVID-19, así como su eficacia.

Más información de la OMS sobre las vacunas puede encontrarse here .

VEREDICTO

Falso. Las vacunas contra el COVID-19 no tienen una tasa de mortalidad del 33%. Con base en las evidencias disponibles, las autoridades no han establecido ninguna relación causal entre la tasa de defunciones reportadas hasta el momento con las inmunizaciones. El porcentaje de efectos adversos registrados, difundidos por los sistemas de monitoreo, es mucho menor.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here