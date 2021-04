Fact Check-La vacuna anti-COVID no contiene un chip de identificación por radiofrecuencia

15 abr (Reuters) - Una imagen compartida en redes sociales asegura que, entre otras cosas, la vacuna contra la COVID-19 contiene un chip con el fin de lograr controlar a quien se le suministre. Esto es falso.

“La marca de la bestia vendrá en una inyección. Vacuna + RFDI Chip/ARNm = Marca de la bestia”, puede leerse en las publicaciones:( here ) y ( here ). En una captura de pantalla, se agrega: “El chip de nanobots viene dentro de la (emoji de vacuna) que te hackeará el ADN y serán activados con las 5G para controlar tu mente... (vacuna de emoji) + tatuaje cuántico = marca de la bestia”: ( here ).

No contiene un chip RFID

La tecnología de identificación por radiofrecuencia o RFID, por sus siglas en inglés (referida erróneamente en la imagen como RFDI) “se puede comparar con un código de barras, aunque en lugar de marcas de tinta se utilizan ondas de radio”, de acuerdo con un artículo de la Universidad Internacional de Valencia, disponible aquí: ( here ).

El centro educativo refirió que la mayoría de sus aplicaciones son la industria y funcionan para dispositivos contra el robo. “Las etiquetas con esta tecnología son muy utilizadas en la industria, tanto para localizar objetos como para asegurarse de que estos no se sacan de un establecimiento sin los permisos pertinentes”, explicó en el texto.

Es cierto que existen algunos chips con esta tecnología que pueden ser implantados en humanos, pero su tamaño es similar al de un grano de arena o dos y pueden ser fácilmente retirados, además de que su uso estaba dirigido a abrir y cerrar las puertas del hogar. La información completa puede consultarse aquí: ( here ).

Aun cuando ni siquiera estaba disponible ninguna inoculación anti-COVID, a principios de 2020 Reuters desmintió que la tecnología de chip RFID fuera parte del fármaco; como puede verse en los siguientes enlaces: ( here ) y ( here ).

En realidad, la única relación entre la inoculación contra la COVID-19 y los chips RFID se dio en Estados Unidos, donde se planteó que las jeringas en las que se aplicaría la vacuna podrían contener este tipo de microchips únicamente en su etiquetado. La finalidad sería controlar que se tratara de una vacuna original y que no ha caducado; además, este chip no contendría ningún tipo de información personal. La verificación completa puede consultarse aquí: ( here ).

No “hackea” ni modifica el ADN

Esta afirmación se ha atribuido a las vacunas que emplean la tecnología ARNm, es decir, de ARN mensajero. Sin embargo, esta tecnología no implica ninguna modificación genética en la persona a la que se le aplica: simplemente es otra manera de estimular la producción de anticuerpos contra la COVID-19. Reuters ha abordado más sobre este tema en las siguientes verificaciones: ( here ) y ( here ).

No contiene “nanobots”

La relación entre la nanotecnología y la vacuna contra la COVID-19 se limita a las nanopartículas de lípidos que emplean la ya mencionada tecnología ARNm. Este compuesto tiene la función de proteger un componente de la vacuna y guiarlo dentro del cuerpo hasta cumplir su función. Así lo explicó en un comunicado la empresa Acuitas Therapeutics, encargada de desarrollar estas partículas empleadas en el fármaco de Pfizer y BioNTech, disponible aquí ( here ).

Puedes leer las siguientes verificaciones de Reuters donde se profundiza más en este tema: ( here ), ( here ) y ( here ).

No inyecta un “tatuaje cuántico”

Por último, la mención de “tatuaje cuántico” posiblemente se refiera a la tecnología de “tinte de punto cuántico” (o “quantum-dot tattoo” en inglés) la cual podría emplearse para la identificación de pacientes vacunados en lugares donde el personal médico carece de un registro. Anteriormente detractores de las vacunas contra la COVID-19 han confundido esta tecnología con un microchip.

“La tecnología de tinte de punto cuántico no es un microchip o una cápsula implantable en humanos y, que yo sepa, no hay planes para usar esto para el coronavirus”, dijo Kevin McHugh a Reuters en diciembre de 2020. Él es uno de los autores principales del trabajo de investigación de este “tatuaje”, quien fue consultado para una verificación sobre este tema, disponible aquí: ( here ).

Otras verificaciones similares pueden consultarse a continuación: ( here ) y ( here ).

VEREDICTO

Falso. La vacuna contra la COVID-19 no inyecta un chip RFID, no contiene la tecnología de tinte de punto cuántico ni nano robots y tampoco altera el ADN humano.

