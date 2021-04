Fact Check-La vacuna del COVID-19 no ‘hackea’ el ADN

7 abr (Reuters) - Usuarios en redes sociales afirman que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 tiene la finalidad de reprogramar células humanas o hackearlas como si se tratara de una computadora. El término utilizado en estas publicaciones para referirse a la inoculación es “Vacmark”. Esto es falso: las publicaciones se refieren a una investigación publicada en 2017, que no está relacionada con la vacuna del COVID-19.

Las publicaciones (aquí here ), (aquí here ) y (aquí here ); afirman que la finalidad de la vacuna contra la COVID-19 es alterar el ADN humano para hacer un “hybrido robotizado” (SIC) a la persona que se la aplica. Juntas casi llegan a los 300 compartidos en Facebook.

Las publicaciones incluyen fragmentos de un artículo publicado en el sitio Wired en marzo de 2017, originalmente en inglés (aquí here ), titulado “Científicos hackean una célula humana y la reprograman como una computadora”.

A su vez, este texto se refiere a una investigación publicada en 2017 en la revista Nature Biotechnology (aquí here ); donde investigadores “programaron células humanas para obedecer 109 diferentes conjuntos de funciones lógicas”. Esta tecnología experimental, explicó Wired, podría ser empleada para el tratamiento y detección de enfermedades que suelen ser costosas; por ejemplo, el cáncer.

Si bien el estudio publicado en Nature Biotechnology habla sobre la modificación de ADN por medio de programación, esto fue en dos tipos de células: las HEK 293 y las Jurkat ( here ) y a partir de un sistema conocido como BLADE (‘Boolean logic and arithmetic through DNA excision’).

El artículo de Wired concluye advirtiendo que lograr esta “programación” en otro tipo de células no será una tarea fácil pues “el ADN no tiene interruptores sencillos de encendido/ apagado como un circuito electrónico.”

La tecnología antes descrita dista mucho de la empleada para las vacunas contra la COVID-19. Anteriormente Reuters ha desmentido publicaciones falsas que atribuyen una “modificación genética” a las vacunas del COVID-19 Pfizer y Moderna, desarrolladas con la tecnología de ARN mensajero (aquí here ).

“La modificación genética implicaría la inserción deliberada de ADN ajeno en el núcleo de una célula humana, y las vacunas sencillamente no hacen eso”, dijo a Reuters, Mark Lynas; profesor visitante del grupo de la Alianza para la Ciencia de la Universidad de Cornell. Puedes consultar la verificación completa (aquí here ).

“[…] La única modificación que se hace en el huésped es estimularlo para que produzca anticuerpos y células T que evitarán la infección con el virus o matarán cualquier célula infectada para prevenir o reducir la gravedad de la enfermedad”, explicó a Reuters, por medio de un correo electrónico, el doctor Paul McCray; profesor de Pediatría, Microbiología y Medicina Interna de la Universidad de Iowa. "Esto es lo que sucede si contraes una infección viral de forma natural, pero la vacuna elimina el riesgo de una enfermedad grave", agregó. Puedes consultar la verificación completa (aquí here ).

Aquí hay más información sobre esta tecnología ( here ).

VEREDICTO

Falso. La tecnología empleada por la vacuna contra la COVID-19 no modifica el ADN humano. Publicaciones citan una investigación de 2017 no relacionada con la vacuna contra la COVID-19.

