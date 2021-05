Fact Check-No hay pruebas de que las vacunas de ARNm contra COVID-19 reduzcan esperanza de vida o causen esterilidad

CIUDAD DE MÉXICO, 17 may (Reuters) - Un video de la intervención de una profesora llamada Dolores Cahill ha sido compartido por varios usuarios en Facebook para promover la teoría de que las vacunas contra el COVID-19 de ARN mensajero, como las de Pfizer/BioNTech y Moderna, reducen la esperanza de vida y pueden causar efectos secundarios como esterilidad o atacar al sistema inmunológico. Estas afirmaciones no tienen fundamento y contradicen la evidencia de que la aplicación de las inyecciones es segura.

Las publicaciones, del 14 de abril, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ). La primera presenta un fragmento de un video de 1:06 minutos con el mensaje: "La Dra. Dolores Cahill genetista y viróloga, expresa su punto de vista sobre las vacunas de ARNm. Este tipo de declaraciones NO sale en la televisión". En el video, Cahill dice que todo lo que estamos viviendo en torno al coronavirus "está basado en mentiras" y quita importancia a la pandemia. Por contra asegura que las personas mayores de 70 años que sean inmunizadas con vacunas de ARN mensajero "tristemente morirán en 2 o 3 años" y cualquier individuo que lo haga verá acortada su esperanza de vida en 5 o 10 años.

La segunda complementa el mensaje con un montaje en el que agrega otras falsas consecuencias de la vacunación. “Enfermedades neurodegenerativas, esterilidad, coagulopatía son algunas de las enfermedades que en dos o tres años serían consecuencias de las vacunas con tecnología ARN e incluso provocaría la muerte de adultos mayores, sino también de jóvenes”.

Reuters se puso en contacto con Cahill el 19 de abril de 2021 para pedir sus comentarios sobre otra verificación en inglés, pero no recibió respuesta aquí ( here ).

MUERTE

Científicos del Meedan Health Desk aquí ( here ) vieron el video y respondieron: "La investigación muestra que las vacunas de ARNm (ARN mensajero) son seguras y efectivas. No obstante, las afirmaciones en línea falsas y engañosas están sembrando confusión sobre los efectos secundarios del ARNm. Las vacunas de ARNm de COVID-19 no han causado ninguna muerte en los ensayos clínicos y no hay ninguna razón teórica para creer que las vacunas de ARNm causarían muertes o daños graves a las personas", aquí ( here ).

Meedan sugirió que la información errónea puede provenir de un informe del gobierno del Reino Unido, publicado a fines de marzo, que presentó un modelo de la flexibilización de las restricciones de cierre. Un párrafo decía: "El resurgimiento tanto de las hospitalizaciones como de las muertes está dominado por los que han recibido dos dosis de la vacuna, que comprenden alrededor del 60% y el 70% de la ola respectivamente" aquí ( here , página 10).

Sin embargo, esto no indica que las vacunas de ARNm de COVID-19 sean ineficaces o pongan a alguien en mayor riesgo de muerte. En primer lugar, el informe se basa en un modelo de proyección para cuando se suaviza el encierro, en lugar de informar de datos existentes. En segundo lugar, predice muertes entre las personas mayores vacunadas porque eran las que más inyecciones de COVID-19 recibían y tenían el mayor riesgo para la salud. El estudio aclara: “Este (modelo) no es el resultado de que las vacunas sean ineficaces, sino simplemente de que su aplicación sea tan alta” (página 18).

Reuters investigó sobre el hecho de que las muertes entre segmentos más viejos de la populación no indican una relación causal con las vacunaciones, que priorizaron a los más ancianos, aquí ( here ).

Los científicos de Meedan agregaron que las afirmaciones falsas sobre los riesgos de mortalidad del ARNm también pueden estar relacionadas con los eventos adversos reportados después de la inmunización, a través del Yellow Card Scheme (Esquema de Tarjeta Amarilla) del Reino Unido, que recopila información sobre reacciones adversas a medicamentos, y un programa similar en Estados Unidos, el Vaccine Adverse Event Reporting System (Sistema de Notificación de Eventos Adversos de las Vacunas o VAERS) si una inyección provocaba reportes de eventos y a veces contenía errores.

Las acusaciones infundadas de Cahill también podrían estar ligadas a información errónea de que las vacunas de ARNm contra el COVID-19 causan tormentas de citocinas letales, una sobreproducción de proteínas llamadas citocinas que pueden causar problemas respiratorios y la muerte. Reuters ha desmentido esta afirmación aquí ( here ).

Reuters también desmintió alegaciones que las vacunas iban a reducir drásticamente la población, en ingles, aquí ( here ).

PROBLEMAS NEURONALES

Tampoco hay evidencia que sugiera que las vacunas de ARNm contra la enfermedad del coronavirus causen problemas neurocognitivos, un término general que significa que una persona está experimentando una disminución de la función mental debido a una enfermedad que no es una enfermedad psiquiátrica aquí ( bit.ly/3adZeKE ).

Reuters desmintió a fondo reclamaciones similares en inglés, aquí ( here ).

Los científicos de Meedan observaron que una enfermedad neurológica llamada trastorno neurológico funcional puede ser el resultado de la vacunación, pero se desencadena por "eventos cargados de energía física y emocional", como el proceso de vacunación, en lugar de la vacuna en sí, aquí ( here ).

ESTERILIDAD

Tampoco hay evidencia de que esas vacunas aumenten el riesgo de aborto espontáneo, como lo explica Reuters aquí ( here ).

Reuters también investigó y desmintió la falsa idea que las vacunas pueden transmitirse de un individuo a otro y causar problemas reproductivos aquí ( here ).

"Lo que puede conducir a resultados adversos en el embarazo es el COVID-19: la evidencia muestra que la infección en una etapa temprana del embarazo aumenta el riesgo de complicaciones, que van desde una mayor necesidad de ventilación hasta la muerte del feto", dijeron los científicos de Meedan aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. Las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 NO reducen esperanza de vida o provocan esterilidad, según las evidencias obtenidas hasta ahora.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here