Fact Check-Un video de ‘Agenda 21’ en blanco y negro es publicidad de un libro de ficción, no un promocional de la ONU

9 mar (Reuters) - Un video con el logo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que muestra a varios adultos mayores diciendo la frase “he vivido una buena vida” ha sido difundido en redes sociales. Algunos usuarios alegan que el video es un promocional de una campaña de la ONU para “promover la eutanasia en adultos mayores”. Esto es falso: el video, originalmente publicado en 2012, fue parte de la campaña publicitaria de un libro de ficción.

Publicaciones con el video pueden verse en Twitter ( here ) y en Facebook ( here , here ). Una publicación dice: “(SIC) INAUDITO I La ONU lanza una publicidad para estimular a los mayores a que elijan la eutanasia bajo el lema «Yo ya viví una buena vida» #AbreLosOjos.”

El video de 31 segundos en blanco y negro se inicia con una mujer mayor hablándole a la cámara. “La Tierra simplemente no puede soportar la gran cantidad de humanos que viven aquí”, dice en inglés. “Algo tiene que ceder y creo que depende de nosotros, que hemos vivido una buena vida, asegurarnos de que nuestros hijos también tengan la oportunidad de vivir una buena vida. He vivido una buena vida”, continúa. El video después muestra a otros adultos mayores repitiendo la frase: “He vivido una buena vida”.

Hacia el final del video, aparece el logotipo de la ONU ( research.un.org/en/maps/flags ) con un texto sobrepuesto que dice “Agenda 21” y un mensaje que dice: “Próximamente” y “División de Desarrollo Sostenible”.

Una búsqueda de palabras clave en Google (en inglés, “I have lived a good life United Nations”) reveló un video publicado en 2012 en el canal de YouTube de Glenn Becker ( here ), comentarista conservador estadounidense y creador del sitio The Blaze ( here ).

El video en cuestión no es un material de la ONU, como sugieren las publicaciones, sino uno de los promocionales de la campaña publicitaria para el libro de ficción “Agenda 21”, escrito por Becker y Harriet Parker.

Una descripción de la trama del libro puede consultarse en la página de Beck aquí ( here ). Dice: “Hace apenas una generación, este lugar se llamaba América. Ahora, después de la implementación mundial de un programa liderado por la ONU llamado Agenda 21, se lo conoce simplemente como “la República”. No hay presidente. Sin Congreso. Sin Tribunal Supremo. Sin libertad.”

En 2012, el año de su publicación, el libro estuvo en la lista de “Best Sellers” del New York Times, en la categoría “Hardcover fiction” ( here ).

En un artículo del 12 de Noviembre de 2012 ( here ), Beck dijo haber contratado a “un equipo de cineastas” para realizar este material publicitario para su libro de ficción. “Voy a ser sincero con ustedes. Las Naciones Unidas no pagaron por estos comerciales. Yo pagué por ellos. Los hice y pagué por ellos”, dijo Beck.

La Agenda 21, o en español el Programa 21 ( here ), es una resolución no vinculante de la ONU firmada por líderes mundiales, incluidos el presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, en la Cumbre de la Tierra en 1992, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible frente a una población en rápido crecimiento ( here ).

Reuters no encontró pruebas de que este plan de acción incluyera “promover la eutanasia” en adultos mayores, como sugieren las publicaciones en redes sociales y el video promocional del libro de ficción.

El video con subtítulos en español que varios usuarios en redes sociales han compartido recientemente fue publicado por el canal “La esfera de los libros” en YouTube ( here ) el 1 de junio de 2013.

VEREDICTO

Falso. Este video atribuido a la ONU en redes sociales fue creado en 2012 como parte de una campaña publicitaria de un libro de ficción.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).