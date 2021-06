Fact Check-Lista de recomendaciones para votantes no fueron hechas para elecciones en México

6 jun (Reuters) - En plena jornada electoral en México, en redes sociales circula una imagen con una serie de supuestas recomendaciones para los votantes. Sin embargo, la redacción de este material hace referencia al órgano electoral de Perú y la información fue desmentida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“¡No arriesgues tu voto! Recuerda esto y por favor compártelo”, inicia la imagen que ha sido compartida por usuarios en Facebook que dicen tener ubicación en México: ( here , here , here , here , here ). Entre las supuestas recomendaciones se encuentra no emitir un voto en blanco porque podrían cambiar la “cédula” en favor de otro candidato, no entrar a la “cabina de votación” con cámara fotográfica o celular porque está prohibido, llevar el propio “lapicero azul” porque hay “lapiceros” cuya tinta podría borrarse, procurar marcar dentro del recuadro sin salir del mismo para evitar la invalidez del voto y verificar que “la cedula de votación” al reverso esté la firma “del presidente de mesa”.

El INE desmintió esta imagen en un comunicado publicado el 5 de junio ( here , here ), enfatizando que el segundo rubro de la imagen menciona a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) de Perú. La página web de esta institución precisa que entre sus funciones está “organizar y ejecutar distintos procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular” ( www.onpe.gob.pe/nosotros/ ).

Reuters encontró publicaciones donde usuarios que decían tener ubicación en Perú compartieron esta misma imagen con recomendaciones en Facebook ( here , here , here ). En el país sudamericano el 6 de junio también tendrá lugar un proceso electoral, específicamente la segunda vuelta de las elecciones generales, donde se decidirá la presidencia peruana ( here ).

LA VOTACIÓN VÁLIDA Y NULA

Un cuadernillo elaborado por el INE para ayudar a determinar la validez de un voto en la elección de diputaciones federales explica que, entre otras cosas, un voto nulo es aquel que fue depositado en la urna y que no tiene marcado algún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de candidatura independiente” (consultar página 7: here ). Esto se replica en el artículo 288 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aquí ( here ).

En el mismo cuadernillo, el INE explica con ejemplos gráficos algunos casos en que la marcación fuera del recuadro cuenta como un voto válido. (consultar a partir de la página 20: here ).

Esta misma información puede consultarse en el siguiente video explicativo elaborado por el INE, aquí ( here ).

ENTRAR CON CÁMARA FOTOGRÁFICA O CELULAR

Reuters no encontró en el Reglamento de Elecciones o en su compilado de anexos del INE (disponibles para su descarga aquí: here) alguna prohibición respecto a acceder a la casilla.

Un vocero del INE confirmó a Reuters vía WahtsApp que no prohíbe a las y los votantes el ingreso a las casillas con celular o cámara. Sin embargo, en un comunicado el instituto señaló que si una persona pide evidencia del voto de alguien más, “está cometiendo un delito electoral” ( here ).

MARCADORES

En anteriores ocasiones, Reuters ha desmentido publicaciones en redes sociales donde se asegura que el trazo marcadores dispuestos por el INE para la jornada electoral puede borrarse ( here , here ).

La misma autoridad electoral ha aclarado que los marcadores que dispondrá para la jornada electoral del 6 de junio están “fabricados con una cera especial que deja una huella que es imposible de eliminar y todo intento de borrado deja una enmendadura en la boleta”; no obstante, invita también a la población a llevar el suyo propio con la condición de que éste no sea “de alto grosor ni de aceite” ( here ).

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA BOLETA ELECTORAL

La imagen circulando en redes sociales advierte que “sin la firma del presidente de mesa”, la boleta se invalida. Esto también es falso, con respecto a México.

Roberto Heycher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral del INE, dijo a Reuters vía WhatsApp que no es necesario que los funcionarios de casilla firmen las boletas y destacó que estas “ya traen medidas de seguridad incorporadas”.

Entre estas medidas se destacan que ninguna institución o empresa puede utilizar los rodillos con que se fabrica, además de contar con fibras ópticas visibles y otras perceptibles sólo con la luz violeta, de acuerdo con esta infografía elaborada por el INE: ( here ). En otro video explicativo, la autoridad electoral detalló las distintas partes que conforman una boleta, en este caso para la votación de diputaciones federales, aqui ( here ).

VEREDICTO

Falta contexto. La imagen con recomendaciones refiere a la autoridad electoral de Perú: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde el 6 de junio también se desarrolla un proceso electoral. La autoridad mexicana (INE) ha desmentido que estas recomendaciones sean válidas en las elecciones de México.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).