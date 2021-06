Fact Check-Imagen de conductor mexicano con postales que dicen “Vota PRI” está alterada

6 jun (Reuters) - Una fotografía donde aparece el conductor Esteban Facundo Gómez Bruera, conocido como Facundo, junto al creador de contenido Roberto Martínez, ha sido manipulada para hacer creer que han invitado a votar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de México del 6 de junio. Pero algunos usuarios ignoraron un elemento clave: aparentemente proviene de una página de sátira en Facebook.

El contenido se propagó a unos días de los comicios electorales en el país, en los que se elegirá a los 500 representantes de la Cámara de Diputados, a gobernadores en 15 de las 32 entidades de la nación, así como cargos en congresos locales o alcaldías.

Aunque el contenido fue creado y difundido por páginas de Facebook que se identifican como “parodia” ( here ) o de “memes”, algunos usuarios parecen interpretar que es una fotografía auténtica. “Te llegaron al precio Facundo”, “Se me cayó un ídolo raza”, se lee en algunos comentarios de las publicaciones con la imagen que presuntamente fue alterada ( here ). En las postales, fueron añadidas las palabras “Vota PRI” en unas hojas que ambos sostienen, junto al logotipo del partido en una pared.

La fotografía original fue publicada por Martínez en su cuenta de Facebook, el pasado 24 de mayo. En ella, el creador de contenido y Facundo sujetan dos hojas en blanco, sin ningún tipo de mensaje. De hecho, se puede constatar que los folios no incluían palabras o imagen alguna ya que existen tres postales sobre ese mismo momento desde diferente ángulos ( here , here , here ) .

Facundo, por su parte, compartió también la fotografía ese mismo día en sus redes sociales. El comediante, en su caso, incluyó un mensaje sobre las hojas con la frase “Íralo en Youtube”, en referencia a un podcast que grabó con Martínez y que alentó a sus seguidores a escuchar ( here ).

El registro más antiguo de la imagen retocada que Reuters identificó mediante Crowdtangle, una herramienta de análisis y monitoreo de publicaciones en redes sociales, es del 25 de mayo. Se sugiere que proviene de la página de Facebook PRI Secret Society (ver el logotipo en la pared gris) En los comentarios, se definieron como una “página de memes”, en respuesta a un usuario que compartió la postal auténtica ( here ).

A la fecha de publicación de este artículo, Reuters no obtuvo respuesta de los equipos de prensa del conductor y Martínez.

VEREDICTO

Sátira. Facundo y el creador de contenido Martínez no alentaron a sus seguidores a votar por el PRI en las próximas elecciones de México. La fotografía posiblemente fue alterada por terceros con fines humorísticos. Reuters no halló registro de que ellos la hayan publicado en sus redes sociales.

