Fact Check-En las elecciones intermedias en México, el voto no se invalida si se marcan dos o más partidos en coalición

3 jun (Reuters) - Contrario a lo que afirman algunas publicaciones en redes sociales a días de las elecciones intermedias en México, marcar el recuadro de más de un partido en la boleta no anula el voto, siempre y cuando sean parte de la misma coalición. Sin embargo, el o los recuadros marcados en la boleta para diputaciones federales, sí inciden en la repartición de lugares de representación proporcional y en el acceso a financiamiento de cada partido.

“Solo cruza un solo partido si cruzas más se anularía el voto para los diputados”, advierte una imagen compartida más de 500 veces en Facebook ( here , here , here ), que incluye los emblemas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que conforman la coalición “Va por México”. Otra versión con la misma aseveración puede verse aquí: ( here ).

COALICIONES

Además de “Va por México”, en el actual proceso electoral en el que se elegirá a los 500 miembros de la cámara baja, así como 15 de los 32 gobernadores estatales y autoridades municipales, también participa la coalición “Juntos Haremos Historia”, que incluye al partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

Ambas participan en coalición parcial ( here ), es decir, que no en todos los distritos electorales, de los 300 en los que se divide México, existen candidaturas bajo el esquema de coalición, por lo que los partidos podrían contender de manera individual a un cargo. Es posible consultar a los candidatos de cada distrito electoral, y saber si su candidatura va o no en coalición, en la siguiente página: ( candidaturas.ine.mx/ ).

En el caso de las candidaturas a diputaciones, la coalición “Va Por México” postuló 219 candidatos, mientras que la coalición “Juntos Haremos Historia” postuló 183, según reportó el INE aquí ( here ).

De acuerdo con el INE, “las boletas que tienen dos o más marcas son votos válidos siempre y cuando los partidos marcados formen una coalición”. Sin importar las marcas realizadas, esto contará como un solo voto para el candidato elegido. Si estas marcas son para partidos que no están en coalición, el voto se anula: ( here ).

El consejero electoral del INE, Ciro Murayama, explicó en Twitter algunos de los escenarios donde un voto puede ser anulado, además del arriba mencionado; por ejemplo, cuando hay marcas o un tache en toda la boleta electoral, cuando no se marca ningún emblema o existe una expresión de rechazo: ( here ).

Un cuadernillo de consulta elaborado por el INE ejemplifica de manera gráfica las distintas formas en que la marcación de una boleta para una candidatura en coalición puede ser considerada como un voto válido o inválido (consultar a partir de la página 40: here ).

LAS IMPLICACIONES DE UN VOTO EN COALICIÓN EN DIPUTACIONES

Si bien el voto no se anula si se elige a dos o más partidos en una coalición, las marcas en las boletas de diputados sí tienen un impacto en cuestión de las diputaciones por el principio de mayoría relativa y financiamiento a los partidos.

En las elecciones del próximo 6 de junio a nivel federal se elegirá un total de 500 diputaciones: 300 por el principio de mayoría relativa (o voto directo) y 200 por representación proporcional ( here ) . Estas últimos, también llamadas plurinominales, tienen como finalidad garantizar la participación de minorías políticas, según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación ( here ); se eligen por medio de un sistema de listas donde se divide al país en cinco proporciones llamadas “circunscripciones”. Posteriormente, el INE reparte las 200 diputaciones entre los partidos de forma proporcional según la votación que hayan obtenido. Puedes consultar más información aquí: ( here ).

En la boleta electoral para diputaciones federales, al marcar el emblema de un partido al frente de la boleta, también se vota por las candidaturas a diputaciones plurinominales de esa organización política, que se encuentran al reverso. Un video del INE lo explica aquí: ( youtu.be/33dkDIacHec?t=71 ).

Respecto al financiamiento, el INE explica que el 30% de los recursos a partidos públicos se reparte equitativamente y el 70% restante se distribuye según el porcentaje de votos que cada partido obtuvo en la última de elección de diputadas y diputados ( here ). En otro tuit, Murayama explicó cómo se dividen los votos en candidaturas con partidos coaligados: ( here ).

VEREDICTO

Falso. La autoridad electoral mexicana explica que las boletas con dos o más marcas son votos válidos siempre y cuando los partidos marcados formen una coalición. Según la marcación en la boleta de diputados federales, el votante también decide sobre la repartición de diputaciones de representación proporcional y el acceso de esos partidos a financiamiento.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .