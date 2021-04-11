تقصي الحقيقة-فيديو يظهر محاكاة للواقع لتوضيح ما سيحدث في حال وقوع انفجار بركاني في البحر في نيوزيلاندا نشر عام 2017 وليس فيديو يظهر انفجارا بركانيا حقيقيا في إيطاليا عام 2021

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من Reuters Fact Check

11 أبريل نيسان (Reuters) - تداولت صفحات عراقية على منصة فيسبوك خلال الأسبوع الأخير فيديو انتشر تحت عنوان: "لحظة ثوران بركان إيطاليا" وتفاعل عدد كبير من المتابعين لتلك الصفحات بالتعليق ونشر محتوى هذا الفيديو دون التحقق من صحته. وتباينت آراء المعلقين على هذا الفيديو بين الصدمة والتكذيب واتهام الفيديو بانه تركيب وفوتوشوب. مثل (here ) .

قام فريق تقصي الحقيقة في رويترز بالبحث عن أصل هذا الفيديو ليتبين أنه يعود لعام 2017 حيث تم نشره لأول مرة كفيديو يعرض محاكاة لانفجار بركاني تحت الماء بانفجار جبل سينابونغ في نيوزيلاندا وهذا الفيديو هو عبارة عن فيديو مصنوع بنظام الرسوم المتحركة وخاصية العرض ثلاثي الأبعاد 3D، كما أنه يوضح ما يمكن أن يحدث في حال ثوران بركان تحت الماء بالقرب من البر الرئيسي المقابل لنيوزيلاندا. ( here )

انتشر الفيديو في عام 2019 على أنه انفجار بركان في أندونيسيا وتم استخدام نفس الفيديو مؤخراً على أنه انفجار بركان في إيطاليا.

من الناحية التقنية يمكن ملاحظة أن الفيديو لا يمثل مشاهد حقيقية مصورة بل رسوماً تم إنشاؤها بحرفية عالية لمضاهاة الواقع ومحاكاة احتمال حدوث انفجار بركاني في نيوزيلاندا.

الحكم:

الفيديو المنتشر تحت عنوان لحظات انفجار بركان في إيطاليا هو فيديو قديم نشر عام 2017 كمحاكاة في حال حدوث انفجار بركاني في جبل سينابونغ المقابل لنيوزيلاندا ولا علاقة لأندونيسيا أو إيطاليا بهذا الفيديو أو الانفجار.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق ( here ) .