تقصي الحقيقة-فيديو يظهر صراعا عشائريا في ميسان في أغسطس آب 2020 وليس هجوم على الأطراف الموالية لإيران في 2021

إعادة نشر لتضمين ” تقصي الحقيقة ” في العنوان

من Reuters Fact Check

18 مارس آذار (Reuters) - قام عدد من صفحات الفيسبوك العراقية بنشر مقطع فيديو مصور تحت عنوان "مقطع متداول عشائر ميسان تنتفض ضد الأحزاب وتحرق بيوت الاحزاب الموالية إلى أيران" و(here) و(here). ولاقت هذه الفيديوهات تفاعلاً من مستخدمي منصة فيسبوك ومرتادي تلك الصفحات على المنصة.

قام فريق تقصي الحقائق في رويترز بمراجعة الفيديو والبحث عن حقيقة ما تم وصفه بانتفاضة عشائر ميسان ليتبين أن الفيديو قديم ويعود لشهر أغسطس آب من عام 2020! ويعود مقطع الفيديو إلى نزاع عشائري وقع في محافظة ميسان بين عشيرتين وتم وقتها استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. (here) و (here).

وقالت الشرطة في ميسان لرويترز عبر الهاتف إن الاشتباك وقع بين قبيلتين وليس له أي صلة على الإطلاق بالجماعات المدعومة من إيران في المحافظة الجنوبية.

ولفض النزاع تدخلت حينها قوات الشرطة العراقية لكن قامت إحدى العشائر بالرد على قوات الشرطة بالرصاص حسب ما هو متداول في الفيديو الذي انتشر وقتها وتمت إعادة نشره الآن.

تم استخدام الفيديو بشكل خاطئ من خلال إعادة النشر مع استخدام عناوين مضللة وغير صحيحة تصف النزاع العشائري بأنه هجوم ضد الأحزاب الموالية لإيران في محافظة ميسان، كما تم الادعاء بأن الحادثة وقعت مؤخراً وهو ما قمنا بتوضيح عدم صحته.

الحكم

الفيديو المتداول يعود لخلاف عشائري في عام 2020 في محافظة ميسان ولا صحة لموضوع انتفاضة وهجوم مسلح على الأحزاب الموالية لإيران في محافظة ميسان.

أنتج هذا المقال فريق "التحقق من صحة الأخبار" التابع لرويترز. اقرأ المزيد عن عملنا للتحقق من الحقائق ( here ) .