تقصي الحقيقة- فيديو مفبرك عن سقوط مطعم معلق في البحرين.. المطعم في المغرب ولم يسقط أصلا

من Reuters Fact Check

16 أبريل نيسان (Reuters) - تداولت صفحات عراقية على منصة فيسبوك خلال الأسابيع الأخيرة فيديو انتشر تحت عنوان: "لحظة سقوط المطعم المعلق في البحرين" وتفاعل عدد كبير من المتابعين لتلك الصفحات بالتعليق ونشر محتوى هذا الفيديو دون التحقق من صحته مثل ( here ) و ( here ) و ( here ) و ( here ) و( here ).

قام فريق تقصي الحقيقة في رويترز بالبحث عن أصل هذا الفيديو ليتبين أنه يعود لمطعم معلق موجود في منطقة وجدة في المغرب ( here ) حيث تم افتتاح المطعم في الثامن من ابريل عام 2016 ( here ) ( here).

وكان خبر سقوط المطعم المعلق قد انتشر في عام الافتتاح أي 2016 ونسب أيضا لدولة البحرين فيما نشرت الصحف وقتها تكذيباً للشائعة المتداولة ( here ) كما أنه في تصريح سابق نفى رئيس مجلس إدارة شركة اسكوب الوكيل الحصري للمطعم المعلق في عام 2016 ما شاع حول سقوط المطعم ووقوع وفيات من جنسيات عربية مختلفة، وكان تعليقه على نفس الفيديو المنتشر مؤخراً ( here ).

من الناحية التقنية يمكن ملاحظة أن الفيديو في نهايته أي عند لقطة وقوع المطعم هو مفبرك وغير حقيقي.

الحكم:

الفيديو المنتشر تحت عنوان لحظة سقوط المطعم المعلق في البحرين غير صحيح من حيث مكان وجود المطعم الموجود فعليا في المغرب منذ 2016 كما أن مشهد سقوط المطعم مفبرك وغير حقيقي.

