Fact Check-Publicaciones malinterpretan datos del INE para señalar “irregularidades” en elecciones en Ciudad de México

18 jun (Reuters) - En una serie de publicaciones en Twitter, se asegura que hubo fraude en la elección para diputados federales en el distrito 10 —en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México— donde ganó la política Margarita Zavala de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Para comprobar esto, se asevera que en cuatro secciones (subdivisiones del distrito) se registraron supuestamente porcentajes de participación ciudadana superiores al 99% en los comicios del pasado 6 de junio.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. En ninguna de los secciones de la alcaldía Miguel Hidalgo se alcanzaron esas cifras. Además, en los contenidos hay una interpretación errónea de los datos. Los porcentajes que se muestran son la suma de los votos acumulados, nulos y de candidaturas no registradas, en otras palabras, el total de sufragios obtenidos en esas secciones. Pero las publicaciones se refieren a ellos como la asistencia electoral o “participación ciudadana”, que es cuánta gente acude a votar, de los inscritos en la lista nominal, el día de las elecciones.

NINGUNA CASILLA REGISTRÓ PARTICIPACIÓN DEL 99%

“Y así fue el mega fraude de Margarita Zavala 4862, 4971, 4939, 4966 con más del 99% de participación ciudadana en cientos de casillas en la Miguel Hidalgo”, “En la sección 4969 salió a votar el 99.9% de la lista nominal. Así ganó la diputación”, se lee en las publicaciones, que incluyen unas capturas de pantalla del que han sido compartidas más de 1,900 veces en Twitter ( here ) , ( here ).

Para afirmar esto, las publicaciones muestran capturas de pantalla de la página de cómputos distritales del INE.

De acuerdo con las cifras de los cómputos distritales de las elecciones federales del INE, en las secciones destacadas en los contenidos con información falsa (4971, 4939, 4966, 4969) se registraron porcentajes de participación del 78% y 75%, 77.8%, 80% y 80%, respectivamente ( here ), ( here ), ( here ), ( here ). La 4862 pertenece a un distrito diferente al que contendió.

Reuters descargó las bases de datos del INE ( here ) . En el distrito 10 sí hubo siete secciones —ocho casillas— donde la participación ciudadana fue de más del 80% del total de la gente registrada para votar —en una de ella fue del 90.4%—, pero no se contabilizaron porcentajes casi absolutos del 100% como se sugiere en las publicaciones.

De acuerdo con los cómputos distritales, Zavala obtuvo el 56% de los votos en el distrito 10, seguida Javier Hidalgo, de la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde que obtuvo el 34.6% ( here ).

MEZCLAN DATOS DE DOS CASILLAS

En otro tuit ( here ) , supuestamente evidencian que en la sección 4963 habrían votado más del 100% de las personas registradas (756 sufragios) ya que en cada casilla solo puede haber un máximo de 750 votos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales México ( here ).

Sin embargo, la publicación no aclara que ese número es, en realidad, la suma de dos casillas diferentes en la misma sección electoral (386 + 370 votos), como se puede observar en los datos del INE ( here ).

Un video con más de 77,000 reproducciones en YouTube recoge también los tuits con información imprecisa anteriormente mencionados. Otras de las afirmaciones realizadas en el material están fuera del alcance de esta verificación ( here ).

EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE TODO EL DISTRITO

En otras publicaciones en Facebook, se sostiene que hubo un supuesto fraude con un argumento similar. Se menciona que el promedio del padrón electoral que votó en México fue del 51%, mientras que donde ganó Zavala fue del 96%, pero esa información también es falsa ( here ), ( here ), ( here ).

El promedio de asistencia electoral en el país fue del 52.6% ( here ). Mientras que en el aludido distrito 10, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue del 60.91%, de acuerdo con las cifras de los cómputos distritales del INE ( here ).

Javier Hidalgo acusó a su oponente de supuestamente haber cometido un fraude, pero no directamente en las casillas. En entrevista con el medio digital Rompeviento, Hidalgo consideró que hubo una “votación masiva en estas colonias”, que en su opinión fue estimulada por “mentiras” del PAN. “Fueron beneficiados de esa campaña, sí ganaron", dijo ( youtu.be/LXy8IVYTLdQ?t=9603 ). Zavala, por su parte, le reiteró a Hidalgo que ganó por una amplia ventaja: “Respete la voluntad ciudadana y trate de ser demócrata”, opinó ( here ).

VEREDICTO

Falso. Los cómputos distritales del INE muestran que la participación ciudadana en las casillas del distrito 10 de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México no superó el 99% como señalan publicaciones erróneas. Para hacer esta falsa afirmación una serie de tuits confunde el porcentaje de votos totales en las casillas con el porcentaje de participación ciudadana. De acuerdo con el INE, la participación ciudadana en el distrito fue del 60.91%, mientras que el país promedió una asistencia del 52.6%.

