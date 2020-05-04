《焦点》美国FDA紧急授权扩大使用吉利德瑞德西韦治疗新冠患者

路透华盛顿5月1日 - 美国食品药物管理局(FDA)周五紧急授权吉利德科学(Gilead Sciences)使用其抗病毒药物瑞德西韦治疗新冠病毒病，为这种药物在美国更多医院的广泛使用扫清了道路。

在白宫椭圆形办公室与总统特朗普举行的一次会议上，吉利德首席执行官Daniel O’Day表示，获得FDA授权是重要的第一步，并表示该公司将捐赠150万瓶瑞德西韦来帮助患者。

视需要治疗的天数情况，这笔捐赠预计至少可以满足14万名患者的需求。

“这是第一个获得授权的新冠病毒病治疗药物，所以我们真的很自豪能成为它的一部分。”FDA局长Stephen Hahn在会议上说。

吉利德未立即回复有关其承诺的捐赠用完后计划如何给该药物定价的询问。

评估药效以确定适当药价的机构—临床和经济评论研究所(ICER)将10天疗程瑞德西韦的生产成本定为10美元，但建议依据病患在临床试验中的疗效，药价可提高至4,500美元。

这项FDA授权适用于需要氧气辅助治疗的COVID-19重症住院患者。

美国副总统彭斯说，150万瓶瑞德西韦将在周一开始分送至各家医院。

吉利德表示，联邦政府将在几个疫情最严重的城市协调处理瑞德西韦的捐赠和分送工作。吉利德称，由于药物供应有限，有重症监护室(ICU)的医院和政府认为最需要的其他医院将优先取得该药。

吉利德股价周五收低4.82%，报79.95美元。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 戴素萍/白云)