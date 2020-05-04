《焦點》美國FDA緊急授權擴大使用吉利德瑞德西韋治療新冠患者

路透華盛頓5月1日 - 美國食品藥物管理局(FDA)周五緊急授權吉利德科學(Gilead Sciences)使用其抗病毒藥物瑞德西韋治療新冠病毒病，為這種藥物在美國更多醫院的廣泛使用掃清了道路。

在白宮橢圓形辦公室與總統特朗普舉行的一次會議上，吉利德首席執行官Daniel O’Day表示，獲得FDA授權是重要的第一步，並表示該公司將捐贈150萬瓶瑞德西韋來幫助患者。

視需要治療的天數情況，這筆捐贈預計至少可以滿足14萬名患者的需求。

“這是第一個獲得授權的新冠病毒病治療藥物，所以我們真的很自豪能成為它的一部分。”FDA局長Stephen Hahn在會議上說。

吉利德未立即回復有關其承諾的捐贈用完後計劃如何給該藥物定價的詢問。

評估藥效以確定適當藥價的機構—臨床和經濟評論研究所(ICER)將10天療程瑞德西韋的生產成本定為10美元，但建議依據病患在臨床試驗中的療效，藥價可提高至4,500美元。

這項FDA授權適用於需要氧氣輔助治療的COVID-19重症住院患者。

美國副總統彭斯說，150萬瓶瑞德西韋將在周一開始分送至各家醫院。

吉利德表示，聯邦政府將在幾個疫情最嚴重的城市協調處理瑞德西韋的捐贈和分送工作。吉利德稱，由於藥物供應有限，有重症監護室(ICU)的醫院和政府認為最需要的其他醫院將優先取得該藥。

吉利德股價周五收低4.82%，報79.95美元。(完) (編譯 汪紅英/李婷儀 審校 戴素萍/白雲)