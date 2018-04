Ferrovie, ok cda a emissioni obbligazionarie per 650 mln

MILANO, 17 aprile (Reuters) - Il cda di Ferrovie (IPO-FERRO.MI) ha deliberato l’emissione di nuovi prestiti obbligazionari per un valore complessivo di 650 milioni di euro.

E’ quanto fa sapere la società in una nota in cui precisa che i proventi raccolti “andranno a finanziare i fabbisogni previsti per il Gruppo Fs dal Piano industriale 2017-2026”, in particolare alla “copertura di investimenti di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana per l’infrastruttura AV/AC”.

