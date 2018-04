Fincantieri sigla accordo con Viking per due navi da oltre 460 mln euro

MILANO, April 4 (Reuters) - Fincantieri, attraverso la controllata Vard Holding, ha firmato una lettera intenti per la progettazione e costruzione di due navi da crociera speciali per Viking per un valore potenziale da oltre 460 milioni di euro.

Lo dice una nota del gruppo cantieristico triestino spiegando che l’accordo prevede anche l’opzione per altre due navi, oltre a quelle oggetto del contratto, che le parti si sono impegante a finalizzare entro la metà di quest’anno.

Le due unità saranno consegante in Norvegia rispettivamente nel secondo trimestre del 2021 e nel secondo trimestre del 2022.

