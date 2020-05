14 Mai (Reuters) - Fleury:

* TEM LUCRO LÍQUIDO DE R$58,7 MI NO 1º TRI (PESQUISA REFINITV R$72,65 MI)

* TEM EBITDA DE R$195,9 MI NO 1º TRI Fonte do documento no Eikon: Para mais notícias sobre a empresa, clique em (Redação São Paulo)