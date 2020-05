PARIS, 25 mai (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * BNP PARIBAS - Independent Research abaisse son objectif de cours à 35 euros contre 57 euros et reste à l'achat. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Independent Research abaisse son objectif de cours à 47 euros contre 136 euros et reste à "conserver". * ABIVAX - Portzamparc relève son objectif de cours à 24,7 euros contre 19,2 euros et reste l'achat.