BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Infineon, Pandora, Hugo Boss, cours en avant-Bourse) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 5 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse : * BNP PARIBAS a annoncé mardi une baisse de 33,2% de son bénéfice net au premier trimestre en raison de l'impact de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Le résultat net de la première banque de la zone euro est resté toutefois bénéficiaire à hauteur de 1,28 milliard d'euros sur la base d'un produit net bancaire (PNB) de 10,89 milliard (-2,3%) au cours des trois premiers mois de l'année. * TOTAL a annoncé mardi un résultat net ajusté part du groupe en baisse de 35% au T1 à 1,78 milliard de dollars. * ESSILORLUXOTTICA a annoncé mardi un CA au T1 en baisse à 3,78 milliards d'euros contre 4,21 milliards un an plus tôt et a dit s'attendre encore à un impact de la crise du coronavirus sur ses ventes et sa rentabilité au T2. * SANOFI a fait état mardi de résultat positifs d'une étude sur Libtayo (cemiplimab) dans le traitement de deuxième ligne du carcinome basocellulaire au stade avancé. * LAGARDÈRE - Les actionnaires du groupe Lagardère sont appelés ce mardi à jouer les arbitres dans le bras de fer opposant son gérant commandité Arnaud Lagardère au fonds Amber Capital, qui réclame le remaniement du conseil de surveillance. * ELIOR a annoncé mardi que l'impact négatif de la crise liée au coronavirus devrait être d'environ 30% sur son Ebita ajusté pour l'ensemble de l'année 2019-2020. Au premier semestre 2019-2020, le groupe spécialisé dans la restauration collective a accusé une baisse de 6,2% de son chiffre d'affaires en données organiques, à 2,46 milliards d'euros avec un Ebitda ajusté de 51 millions contre 122 millions un an plus tôt. * VINCI a annoncé qu'il proposerait à l'assemblée générale, convoquée le 18 juin, de réduire de 44,7%, à 1,25 euro par action, le solde restant à verser au titre du dividende de l'exercice 2019. * INFINEON , le fabricant allemand de semi-conducteurs a publié lundi une hausse de 4% de son chiffre d'affaires trimestriel mais a dit s'attendre à un recul de 5% de ses ventes annuelles en raison des effets de la pandémie de coronavirus. * DWS - Le groupe de gestion d'actifs filiale de Deutsche Bank s'attend à un deuxième trimestre difficile mais espère une reprise aux troisième et quatrième trimestres, a rapporté lundi le quotidien économique allemand Handelsblatt. * ADECCO a fait état mardi d'une perte nette au T1 avec le renvoi chez eux de nombreux intérimaires en raison des mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus. * PANDORA - Le bijoutier danois a annoncé mardi une baisse de 41% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre mais s'est montré confiant sur ses perspectives grâce à la hausse des ventes en ligne et la réouverture de magasins notamment en Allemagne. * HUGO BOSS a dit s'attendre à ce que l'impact de la pandémie de coronavirus s'aggrave dans un premier temps avant de s'améliorer après avoir accusé une baisse de 17% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. * BONDUELLE a publié lundi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,6% à données comparables à 761,2 millions d'euros mais a confirmé la suspension de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. (Le communiqué: ) * OERLIKON - Le groupe industriel suisse a retiré mardi ses objectifs financiers annuels et annoncé la suppression de 800 emplois en citant les incertitudes élevées liées à la crise du coronavirus. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris: L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)