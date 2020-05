BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Easyjet et Aviva) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 21 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * LUFTHANSA a annoncé jeudi être en discussions avancées avec le fonds de stabilisation économique du gouvernement allemand au sujet d'un plan de sauvetage dont le montant pourrait atteindre neuf milliards d'euros et incluant une prise de participation de l'Etat de 20% dans la compagnie. * TOTAL s'est assuré des financements de 14,4 milliards de dollars (13,1 milliards d'euros environ) pour son projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. * GENERALI a publié jeudi un bénéfice net trimestriel en baisse de 85% à 113 millions d'euros après des dépréciations d'actifs de 655 millions et dit s'attendre à un bénéfice annuel inférieur à celui de 2019. * AVIVA - L'assureur britannique a fait état jeudi d'une croissance de 28% de ses ventes en assurance vie au premier trimestre à 12,3 milliards de livres sterling (13,7 milliards d'euros) et dit s'attendre à devoir verser 160 millions de livres d'indemnités liées à l'épidémie de coronavirus. * EASYJET - La compagnie aérienne à bas coûts britannique a annoncé la reprise le 15 juin d'un petit nombre de ses vols, interrompus depuis mars, avec obligation du port du masque en cabine pour les passagers et l'équipage. * ALTICE EUROPE a annoncé mercredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes au premier trimestre mais a confirmé ses objectifs annuels en dépit de la pandémie de coronavirus. * BIOMÉRIEUX annonce jeudi avoir obtenu le marquage CE pour ses tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes exposées au coronavirus responsable de la maladie COVID-19. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)