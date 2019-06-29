США и Китай договорились возобновить переговоры о торговле

ОСАКА, 29 июн (Рейтер) - США и Китай в субботу договорились возобновить переговоры, а Вашингтон не будет вводить новые тарифы на китайский экспорт, сообщило министерство иностранных дел КНР, вернув надежду на то, что две крупнейшие мировые экономики смогут зарыть топор торговой войны.

Длящееся уже почти год противостояние двух стран, вылившееся в многомиллиардные взаимные тарифы на импорт, привело к волатильноти рынков и ухудшению перспектив роста мировой экономики.

“Мы снова в деле, и мы посмотрим, что будет”, - сказал репортерам в Осаке президент США Дональд Трамп после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Трамп назвал длившуюся 80 минут встречу “превосходной, такой, какой она и должна была быть”.

В пространном заявлении по итогам переговоров МИД Китая сообщило, что США не будут вводить новые тарифы на китайский экспорт.

Си выразил надежду в беседе с Трампом, что США будут справедливы в отношении компаний КНР, говорится в заявлении.

До начала переговоров американский лидер говорил, что введет новые пошлины на китайские товары, если ему не удастся заключить торговое соглашение с Си.

Торговый спор, в центре которого оказалась китайская технологическая компания Huawei Technologies Co, породил у инвесторов опасения в замедлении глобального роста.

По мнению аналитиков, финансовые рынки встретят итоги встречи с воодушевлением, но и с пониманием того, что самым сложным в переговорах будет поиск консенсуса по животрепещущим вопросам.

США обвиняют Китай в длившейся годами краже интеллектуальной собственности, которой американские компании были вынуждены делиться с властями КНР в обмен на возможность вести бизнес в этой стране, и субсидировании госкомпаний КНР с целью установления доминирования в ряде секторов.

Китай в ответ говорил, что требования США в части ограничения импорта носят непропорциональный характер и что Вашингтон тоже должен пойти на уступки. Оригинал сообщения (Роберта Рэмптон и Майкл Мартина. Перевод и текст Анастасии Тетеревлевой)