Boris Johnson et sa fiancée dévoilent le prénom de leur enfant, Wilfred

LONDRES, 2 mai (Reuters) - Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds ont fait savoir samedi qu’ils avaient donné à leur enfant, un petit garçon né cette semaine, les prénoms de Wilfred Lawrie Nicholas.

Son identité a été détaillée par Carrie Symonds sur son compte Instagram, en légende d’une photo du nouveau-né.

L’enfant est né mercredi matin, un peu plus tôt que prévu, dans un hôpital de Londres. “La mère et le bébé se portent très bien”, a déclaré une porte-parole du 10 Downing Street.

Boris Johnson, qui a été hospitalisé début avril puis placé quelques jours en soins intensifs après avoir contracté le coronavirus, a repris ses fonctions lundi. Carrie Symonds a, elle aussi, présenté des symptômes du COVID-19 mais s’est rétablie rapidement.

Le couple, qui vit au 10 Downing Street depuis l’investiture du Premier ministre en juillet, avait annoncé en février qu’il attendait son premier enfant.

L’ancien maire de Londres refuse de dire combien il a d’enfants. Il a été marié à Marina Wheeler avec laquelle il en a eu quatre. Ils ont annoncé leur séparation en septembre 2018 et leur divorce a été prononcé en 2020. (Guy Faulconbridge et Kate Holton version française Jean-Philippe Lefiet et Henri-Pierre André)