General Electric brûle de la trésorerie, le CA chute au T1

29 avril (Reuters) - General Electric a brûlé un milliard de dollars de trésorerie au cours du premier trimestre par rapport à l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus qui a provoqué une chute de 8% de son chiffre d’affaires et le groupe s’attend à ce que la situation s’aggrave encore au cours des trois prochains mois.

Début avril, le conglomérat américain a revu à la baisse ses prévisions financières pour 2020 mais confirmé sa prévision d’un free cash-flow des activités industrielles négatif à hauteur de de 2 milliards de dollars au premier trimestre.

Le géant industriel a finalement fait état mercredi d’un free cash-flow négatif de 2,2 milliards de dollars pour les trois premiers mois de l’année, en deçà du consensus des analystes établi par Refinitiv à 2,02 milliards.

Le groupe a publié un bénéfice ajusté de 5 cents par action, en dessous de l’estimation moyenne de 8 cents, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires de GE a reculé de 13% dans ses deux divisions d’aviation et d’énergie (“Power”) en raison des retombées de la pandémie de coronavirus. Le bénéfice de la branche aviation a chuté de 39% pour tomber à 1 milliard de dollars tandis que la branche Power accuse une perte de 129 millions de dollars.

GE a expliqué qu’environ 20% des travaux de maintenance prévus sur les centrales électriques ont été reportés à plus tard dans l’année, un facteur qui a pesé sur les revenus et les bénéfices. (Rachit Vats et Alwyn Scott, Diana Mandiá pour la version française, édité par Blandine Hénault)