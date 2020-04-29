GE отчиталась о падении квартальной выручки, ждет дальнейшего ухудшения результатов

29 апр (Рейтер) - General Electric Co отчиталась о сокращении денежного потока промышленного бизнеса на $1 миллиард в первом квартале и падении общей выручки почти на 8%, предупредив об усугублении ущерба в течение следующих трех месяцев.

Базирующийся в Бостоне конгломерат ранее в апреле отозвал прогноз на 2020 год, ссылаясь на неопределенность из-за вспышки коронавируса, но оставил в силе прогноз отрицательного денежного потока промышленного бизнеса в первом квартале около $2 миллиардов.

Отрицательный свободный денежный поток от промышленных операций составил $2,2 миллиарда в первом квартале, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков в $2,02 миллиарда, по данным Refinitiv.

GE отчиталась о скорректированной прибыли в 5 центов на акцию, что ниже усредненного прогноза в 8 центов, согласно данным Refinitiv.

Выручка упала на 13% в авиационном и энергетическом подразделениях из-за последствий пандемии. Прибыль авиационного бизнеса упала на 39% до $1 миллиарда, а энергетическое подразделение зафиксировало убыток в $129 миллионов, сообщила компания.

GE сообщила, что отложила около 20% запланированных работ по техобслуживанию электростанций, и это оказало давление на выручку и прибыль.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Рашит Ватс и Алвин Скотт. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)