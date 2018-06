Sentimento investidores alemães cai com comércio, receios Itália

BERLIM, 12 Jun (Reuters) - O sentimento entre os investidores alemães caiu em Junho, para o nível mais baixo desde Setembro de 2012, mostrou uma sondagem esta terça-feira, preocupados com o impacto da escalada na disputa comercial com os Estados Unidos.

O instituto de pesquisa ZEW disse que sua sondagem mensal mostrou que o sentimento económico entre os investidores caiu para -16,1 de -8,2 em Maio. Esta foi uma queda mais acentuada do que a previsão de Reuters de -14,0.

Um indicador separado que mede a avaliação dos investidores das condições actuais da economia caiu para 80,6, de 87,4 no mês passado. A previsão de consenso da Reuters era de uma leitura de 85,0.

“A última escalada na disputa comercial com os Estados Unidos e os receios sobre as políticas do novo governo italiano que poderiam destabilizar o sistema financeiro estão a deixar a sua marca nas perspectivas para a Alemanha”, disse Achim Wambach, presidente da ZEW, em comunicado. Texto original em inglês: (Reportagem de Joseph Nasr, Traduzido para português por João Manuel Maurício, Gdynia Newsroom Editado por Patrícia Vicente Rua em Lisboa)