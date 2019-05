FOREX-'Aussie' a caminho maior subida em 2019 após vitória eleitoral surpreendente

LONDRES, 20 Mai (Reuters) - O dólar australiano aprecia esta segunda-feira e está a caminho da sua maior subida neste ano, com os investidores a aplaudir a surpreendente vitória eleitoral da coligação conservadora do primeiro-ministro Scott Morrison, embora as acções globais mistas pesem sobre o apetite pelo risco.

O ‘Aussie’ segue a ganhar 0,9% nos 0,6926 dólares, depois de ter saltado de um mínimo de quatro meses de 0,6865 dólares. Ele foi brevemente visto nos 0,6990 dólares, mas os ‘traders’ disseram que foi um erro e que o pico real negociado foi de 0,6938 dólares.

“A vitória surpresa está a alimentar o ‘rally’, com muitos a esperarem que o Partido Trabalhista vencesse, mas um corte nas taxas australianas ainda está muito nos planos nos próximos meses e isso vai pesar sobre a moeda”, disse Esther Maria Reichelt, estratega de câmbio da Commerzbank em Frankfurt.

O Partido Trabalhista, de centro-esquerda, era o favorito para vencer as eleições federais, superando a coligação Liberal National Coalition, de Morrison, que os investidores consideram mais favorável aos negócios.

Dados económicos tépidos, incluíndo uma taxa de desemprego crescente, alimentaram as expectativas de que o banco central australiano reduza as taxas de juro em Julho.

