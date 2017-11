MERCADOS GLOBAIS-Acções encaminhadas para primeira semana ganhos em três, euro aprecia

LONDRES, 24 Nov (Reuters) - As acções mundiais negoceiam perto de máximos recorde esta sexta-feira, encaminhadas para reverterem duas semanas consecutivas de quedas, enquanto o euro tocou em máximos de seis semanas, após dados económicos mais fortes do que o esperado esta semana.

O índice MSCI das acções mundiais, que acompanha as acções em 47 países, avançou 0,1 pct, sendo encaminhado para o ganho de 1 pct esta semana. A sua subida foi sustentada pelos ganhos modestos na Europa e na Ásia.

As acções emergentes somam 0,13 pct e o STOXX 600 pan-europeu sobe 0,06 pct.,

As sondagens de quinta-feira, que abrangem as indústrias de serviços e produção da Europa, superaram as previsões mais optimistas da Reuters, com as fábricas a registarem o segundo melhor mês na história do índice.

O índice mais amplo da MSCI das acções da Ásia-Pacífico fora do Japão sobe 0,18 pct, com as acções de Hong Kong a contrariarem a suavidade nas acções da China continental, avançando 0,53 pct.

As acções da China continental caíram para os mínimos de três meses após as grandes quedas no dia anterior com as preocupações acerca das novas medidas do governo para reduzir os riscos financeiros e o aumento nas yields de títulos chineses.

O Nikkei do Japão fechou numa alta de 0,1 pct após o feriado de mercado na quinta-feira, enquanto os futuros de acções norte-americanas seguem pouco alterados após a negociação reduzida da quinta-feira.

Texto integral em inglês: (Reportagem por Ritvik Carvalho; Traduzido por Nadiia Karpina, Gdynia Newsroom; Editado por Patrícia Vicente Rua em Lisboa)