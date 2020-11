In ribasso, incertezza elezioni Usa domina mercati

FILE PHOTO: Rows of steam generators line a road at the Cenovus Energy Christina Lake Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD) project 120 km (74 miles) south of Fort McMurray, Alberta, Canada, August 15, 2013. REUTERS/Todd Korol

LONDRA (Reuters) - I prezzi del petrolio sono in ribasso mentre il democratico Joe Biden si sta avvicinando alla Casa Bianca in una elezione presidenziale statunitense lunga e snervante, anche se rimangono dubbi su ulteriori ingenti stimoli per sostenere l’economia di fronte alla crisi del coronavirus.

** Alle 11,00, i futures sul Brent LCOc1 perdono 11 centesimi, ovvero lo 0,27%, a 41,12 dollari al barile e il greggio Usa CLc1 scambia in ribasso di 13 centesimi, o dello 0,33%, a 39,02 dollari. Entrambi i contratti hanno guadagnato circa il 4% ieri.

** Biden ha predetto la sua vittoria su Donald Trump dopo essersi aggiudicato due stati americani chiave, mentre Trump ha denunciato una presunta frode, ha intentato cause legali e chiesto il riconteggio in un’aspra battaglia che non ha ancora un vincitore.

** Secondo Bjornar Tonhaugen, responsabile dei mercati petroliferi di Rystad Energy, una prolungata battaglia giudiziaria sui risultati potrebbe causare ulteriore incertezza nel mercato, portando a nuovi sell-off per gli asset più rischiosi, compresi i futures sul petrolio.

** L’attuale conteggio dei voti e le tendenze suggeriscono che i repubblicani manterranno il controllo del Senato degli Stati Uniti, mentre i democratici avranno una maggioranza ridotta alla Camera dei rappresentanti. Un Congresso diviso potrebbe ostacolare i piani di Biden sul cambiamento climatico, sullo stimolo economico e sull’allentamento delle sanzioni contro l’Iran, Paese produttore di petrolio.