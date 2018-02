METAIS PRECIOSOS-Ouro flat com dólar em leve recuperar

LONDRES, 19 Fev (Reuters) - Os preços do ouro estão maioritariamente 'flat' esta segunda-feira com o dólar a recuperar algumas das suas perdas recentes e as acções a subirem. Contudo, receios sobre a inflação norte-americana mantêm actividade compradora do metal. O preço 'spot' do ouro desvaloriza 0,03 pct para 1.347,3199 dólares por onça. O metal subiu 2,4 pct na semana passada, o seu maior ganho semanal em mais de 5 meses. "O ouro está a ter um bom desempenho num ambiente de risco. O atractivo de refúgio (do ouro) está a ser colocado um pouco em questão mas tem muito a ver com os movimentos do dólar que tem recuperado de alguma forma", disse a estratega de 'commodities' da ABM AMRO Georgette Boele. O índice do dólar , que mede a moeda norte-americana contra um cabaz de rivais, sobe 0,34 pct depois de perder 1,4 pct na semana passada. Texto integral em inglês: (Reportagem de Zandi Shabalala, Traduzido para português por João Manuel Maurício, Gdynia Newsroom;Editado em português por Daniel Alvarenga em Lisboa)