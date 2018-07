July 14 (Reuters) - Card of the course at Carnoustie, venue for next week's British Open: HOLE PAR YARDS 1 4 396 2 4 461 3 4 350 4 4 415 5 4 412 6 5 580 7 4 410 8 3 187 9 4 474 OUT 36 3,685 10 4 465 11 4 382 12 4 503 13 3 175 14 5 513 15 4 472 16 3 248 17 4 460 18 4 499 IN 35 3,717 TOTAL 71 7,402 (Compiled by Tony Jimenez Edited by Toby Davis)