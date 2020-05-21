AstraZeneca сможет произвести миллиард доз потенциальной вакцины от COVID-19, если тесты пройдут успешно

21 мая (Рейтер) - AstraZeneca ожидает, что в этом и следующем году сможет произвести миллиард доз потенциальной вакцины от COVID-19, если испытания пройдут успешно, и должна вскоре получить результаты ранней стадии клинических испытаний.

Британская фармацевтическая компания сообщила, что подписала первые соглашения о поставке как минимум 400 миллионов доз вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом.

Компания признала, что вакцина может оказаться неэффективной, но если результаты ранней стадии испытаний будут положительными, за ними последует новая фаза в нескольких странах.

Лишь немногие из разрабатываемых вакцин прошли испытания на людях, что является показателем безопасности и эффективности, а также этапом, на котором большинство из них терпят неудачу.

В сообщении AstraZeneca также говорится, что она получила более $1 миллиарда от Управления по передовым биомедицинским исследованиям и разработкам США (BARDA) на разработку, производство и доставку потенциальной вакцины.

Компания также сообщила, что тесты вакцины от COVID-19 будут включать в себя запланированное клиническое испытание поздней стадии с участием 30.000 человек и педиатрические испытания, добавив, что она планирует начать поставки вакцины в Великобританию в сентябре.

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