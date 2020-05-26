Британия будет применять противовирусный препарат ремдесивир при лечении некоторых пациентов с COVID-19

ЛОНДОН, 26 мая (Рейтер) - Великобритания будет применять противовирусный препарат ремдесивир при лечении некоторых пациентов с COVID-19 в случаях, когда он с большой вероятностью принесет пользу, в рамках сотрудничества с Gilead Sciences , сообщило министерство здравоохранения страны во вторник.

Согласно сообщению ведомства, ранние данные клинических испытаний по всему миру показали, что препарат может сократить время выздоровления пациентов с COVID-19 на четыре дня.

“Сейчас, когда мы проходим через этот беспрецедентный период, мы должны быть на переднем крае новейших достижений в области медицины, а в то же время безопасность пациентов должна оставаться нашим приоритетом”, - сказал младший министр здравоохранения Джеймс Бетелл.

“Мы будем продолжать следить за успехом ремдесивира в клинических испытаниях по всей стране, чтобы обеспечить лучшие результаты для британских пациентов”.

Правительство сообщило, что распределение препарата будет определяться тем, где он принесет наибольшую пользу, но не уточнило, сколько пациентов будут проходить лечение в рамках этой схемы.

На прошлой неделе Национальный институт здравоохранения США (NIH) сообщил, что данные, полученные в ходе испытаний ремдесивира, показали, что препарат приносит наибольшую пользу пациентам с COVID-19, которым нужен дополнительный кислород, но не требуется искусственная вентиляция легких.

Исследователи также отметили, что “учитывая высокую смертность, несмотря на использование ремдесивира”, вполне вероятно, что этот противовирусный препарат будет более эффективным в сочетании с другими методами лечения COVID-19.

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