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May 18, 2020 / 8:53 AM / Updated 2 hours ago

ЕС может дать предварительное разрешение на использование ремдесивира в ближайшие дни -- агентство

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая (Рейтер) - Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Раси сказал в понедельник, что предварительное разрешение на использование препарата ремдесивир американской Gilead при лечении пациентов с COVID-19 может быть выдано в ближайшие дни.

“Возможно, условное рыночное разрешение, будет выдано в ближайшие дни”, - сказал Раси на слушаниях в Европейском парламенте в Брюсселе.

EMA уже рекомендовало применение ремдесивира в исключительных обстоятельствах, что позволяет назначать препарат пациентам еще до получения окончательного разрешения.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Франческо Гуарашио, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

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