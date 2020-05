UE planeia criar reserva permanente de medicamentos essenciais, equipamento médico

BRUXELAS, 28 Mai (Reuters) - A Comissão Europeia disse esta quinta-feira que deseja criar uma reserva permanente de medicamentos essenciais e equipamentos médicos para lidar com a escassez que há anos persegue a UE e que piorou com a pandemia do COVID-19.

O ‘stock’ seria financiado com um novo orçamento de saúde no valor de 9,4 mil milhões de euros (10,3 mil milhões de dólares), proposto pela comissão executiva da UE na quarta-feira.

A reserva complementaria um ‘stock’ de emergência de 380 milhões de euros criado no início da pandemia do COVID-19, depois de muitos países do bloco de 27 países terem enfrentado escassez aguda de máscaras faciais, ‘kits’ de teste, ventiladores, medicamentos para cuidados intensivos e outros itens vitais.

A UE está a tentar armazenar desinfectantes, reagentes para testes e diagnóstico, equipamentos de protecção e medicamentos essenciais, de acordo com um documento da UE.

Texto integral em inglês: (Reportagem de Francesco Guarascio, Traduzido para português por João Manuel Maurício, Gdansk Newsroom; Editado por Sérgio Gonçalves)