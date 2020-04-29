Экспериментальный противовирусный препарат Gilead достиг главной цели испытаний среди пациентов с COVID-19

29 апр (Рейтер) - Gilead Sciences Inc сообщила в среду, что ее экспериментальный противовирусный препарат ремдесивир достиг главной цели клинических испытаний среди пациентов с коронавирусом.

Сообщения об испытаниях препарата в последние несколько недель оказались под пристальным вниманием и вызывают колебания на рынках в отсутствие одобренных методов лечения или вакцин от коронавируса.

Согласно сообщению Gilead, препарат помог ослабить симптомы у пациентов, получавших лекарство на ранней стадии болезни по сравнению с теми, кто получал лечение позже.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Манас Мишра в Бангалоре, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)