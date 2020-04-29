Biotechnology
April 29, 2020 / 1:32 PM / Updated 2 hours ago

Экспериментальный противовирусный препарат Gilead достиг главной цели испытаний среди пациентов с COVID-19

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29 апр (Рейтер) - Gilead Sciences Inc сообщила в среду, что ее экспериментальный противовирусный препарат ремдесивир достиг главной цели клинических испытаний среди пациентов с коронавирусом.

Сообщения об испытаниях препарата в последние несколько недель оказались под пристальным вниманием и вызывают колебания на рынках в отсутствие одобренных методов лечения или вакцин от коронавируса.

Согласно сообщению Gilead, препарат помог ослабить симптомы у пациентов, получавших лекарство на ранней стадии болезни по сравнению с теми, кто получал лечение позже.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Манас Мишра в Бангалоре, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

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