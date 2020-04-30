Главный инфекционист США: экспериментальный препарат Gilead станет стандартом лечения коронавируса

30 апр (Рейтер) - Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сказал в среду, что экспериментальный противовирусный препарат Gilead Sciences Inc ремдесивир станет стандартом лечения COVID-19 после того, как ранние результаты клинических испытаний показали, что он помогает пациентам быстрее восстанавливаться от вызываемой коронавирусом болезни.

Предварительные результаты правительственных испытаний показали, что пациенты, получавшие ремдесивир, восстанавливались на 31% быстрее, чем пациенты, получавшие плацебо. Фаучи назвал это “крайне значимым”.

“Это действительно достаточно важно”, - сказал Фаучи журналистам в Белом доме.

“Это будет стандартом лечения”, - сказал он.

Акции Gilead выросли более чем на 5% в среду до $83,14 на момент закрытия торгов, увеличившись на 27% с начала года.

Сообщения об испытаниях препарата в последние несколько недель оказались под пристальным вниманием и вызывают колебания на рынках в отсутствие одобренных методов лечения или вакцин от коронавируса.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что ведет переговоры с Gilead о предоставлении ремдесивира для пациентов в кратчайшие сроки, но отказалось комментировать какие-либо планы одобрения препарата.

“Я хочу, чтобы они сделали это как можно быстрее”, - сказал президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, хочет ли он, чтобы регулятор одобрил экстренное применение ремдесивира.

“Мы хотим, чтобы все было безопасно, но мы бы хотели увидеть очень быстрые одобрения, особенно с вещами, которые работают”.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний сообщил, что частичные результаты испытаний среди 1.063 госпитализированных с коронавирусом пациентов показали, что те, кто получал ремдесивир, восстанавливались за 11 дней, а пациенты, получавшие плацебо, - за 15.

Руководитель группы исследователей сказал Рейтер в пятницу, что полные результаты могут быть получены к середине мая.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Дина Бизли и Манас Мишра при участии Тимоти Ахманна и Стива Холланда в Вашингтоне и Карла О’Доннелла в Нью-Йорке. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)