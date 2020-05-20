好消息！感染新冠病毒康復後的猴子產生免疫力，疫苗成功可期

路透芝加哥5月20日 - 美國研究人員周三宣布，兩項對猴子的研究可提供一些最初的科學證據，證明感染新冠病毒康復後可產生避免再次感染的免疫力，這一樂觀跡象預示著目前正在研發的新冠疫苗或將取得成功。

雖然科學家們認為身體在應對新冠病毒時產生的抗體具有保護作用，但鮮有嚴格的科學證據證明這個看法。

在其中的一項最新研究中，研究人員讓九隻猴子感染新型冠狀病毒，猴子康復之後，研究團隊再次將它們暴露在病毒之下，他們發現猴子沒有再生病。

哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心下屬的病毒學及疫苗研究中心的Dan Barouch博士稱，研究結果表明，它們”的確產生了避險再次感染的自然免疫力”。他們的研究成果發表在《科學》雜誌上。

“這是很讓人振奮的消息，”Barouch說。

在第二項研究中，Barouch和他的同事用六種原型疫苗在25隻猴子身上進行試驗，看看產生的抗體是否具有保護作用。

然後他們將這些猴子和10只對照組動物暴露于SARS-CoV-2環境中；SARS-CoV-2是新型冠狀病毒的正式名稱。

在所有對照組動物的鼻部和肺部都檢測到高濃度病毒，但在接種了疫苗的動物中，”我們看到了相當程度的保護，”Barouch說。八隻接種了疫苗的動物完全受到保護。

這些研究經過了同行評審(同儕審查)，研究並未證明人類會產生免疫力，也未證明免疫力可能持續多長時間，但這樣的結果還是讓人感到欣慰。(完)