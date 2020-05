18 maja (Reuters) - Spółka Moderna Inc podała w poniedziałek, że jej eksperymentalna szczepionka na COVID-19 pozytywnie wypadła we wstępnych badaniach, a w lipcu chce ona przejść do badań klinicznych zaawansowanej fazy.

Szczepionka mRNA-1273 okazała się też bezpieczna i była dobrze tolerowana przez osoby uczestniczące w badaniu, podała firma.