Каждый десятый житель московского региона мог переболеть коронавирусом -- лаборатория

СКОЛКОВО, Россия, 24 апр (Рейтер) - Первые публично доступные результаты тестирования на антитела к новому коронавирусу в лаборатории в подмосковном Сколково показали, что каждый десятый житель мог иметь это заболевание, сообщил в пятницу проект московского правительства, в рамках которого проходит тестирование.

Результаты, которые раскрыл Рейтер Международный медицинский кластер, где работает проводящий тесты филиал клиники Haddassa Medical, позволяют предположить более широкое распространение коронавируса в московском регионе, чем говорит официальная статистика.

Москва и Подмосковье сообщили о 44.786 случаях коронавируса, что составляет примерно 0,2% от числа жителей двух регионов.

Пока что не доказано, что антитела к новому коронавирусу создают какой-то уровень иммунитета, как, например, антитела к другим инфекционным заболеваниям.

Московский филиал израильской клиники Haddassa Medical провел примерно 1.000 тестов в первые две недели с начала тестирования, сообщил Международный медицинский кластер.

“На прошлой неделе, когда тестирование было запущено, антитела были примерно у 3%, на этой показатель вырос до примерно 9-10%. То есть идет постепенная иммунизация”, - сообщил кластер.

“В клинику приходят сдавать анализы люди без признаков ОРВИ, то есть это выборка относительно здоровых людей”.

Несмотря на введение ограничений на передвижения в городах России, число подтвержденных случаев коронавируса резко увеличивается в апреле и уже превзошло 68.000 в пятницу.

Лаборатория использует тесты, произведенные базирующейся в Китае компании Genrui Biotech и сертифицированные в Европейской экономической зоне. Клиника предлагает тесты широкой аудитории по цене 4.300 рублей.

Результаты публично доступного тестирования на антитела близки к предыдущим данным о пробном тестировании, которое власти провели с участием 226 человек. Тогда обнаружилось, что 11 человек, или почти пять процентов, имели антитела к новому коронавирусу. (Редактировала Анастасия Тетеревлева)