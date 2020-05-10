Число зарегистрированных смертей в Москве в апреле выросло на 18% г/г

МОСКВА, 10 мая (Рейтер) - Количество зарегистрированных смертей в Москве увеличилось в апреле на 18,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - на фоне резкого прироста умерших от COVID-19 и заявлений столичных властей, что заразившихся коронавирусом существенно больше, чем отражает официальная статистика.

Согласно данным московских властей, на которые первым обратило внимание издание The Moscow Times, число выданных свидетельств о смерти в апреле повысилось до 11.846 - на 1.841 больше, чем в апреле прошлого года. Это примерно на 20% больше, чем в среднем в апреле за последние 10 лет.

Ежемесячно в Москве регистрируется в среднем немного меньше 10.000 смертей, но во время аномальной жары и смога 2010 года этот показатель превышал 14.000 в июле и 15.000 в августе.

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пока не ответил на запрос Рейтер.

Сейчас в Москве зарегистрировано 109.740 случаев заражения коронавирусом и 1.068 смертей пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе около 600 - в апреле, но московские власти говорили, что в действительности инфицированных гораздо больше, потому что тестируются не все зараженные.

Многие страны сейчас стараются ориентироваться на общую статистику смертей, которая дает более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом. В этих данных учтены, в том числе, смерти от незарегистрированного COVID-19, а также смерти от других болезней, число которых может возрасти из-за перегруженности больниц.

Данные, опубликованные в понедельник итальянским статистическим бюро показывают, что смертность по всей стране выросла на 39% с момента первой официальной смерти от COVID-19 по сравнению со средним показателем за тот же период (21 февраля - 31 марта) в предыдущие пять лет. (Глеб Столяров, Полина Иванова; редактор Антон Колодяжный)