Наплыв больных напомнил московскому доктору последствия штурма Грозного

МОСКВА, 30 апр (Рейтер) - Когда задыхающихся людей привозят в реанимацию московской городской больницы №52, Михаил Кецкало вспоминает поток раненых, которых он видел на войне при штурме Грозного, когда был военным врачом.

52-я больница одна из десятков московских медицинских учреждений, которые перестали принимать обычных пациентов, чтобы лечить зараженных новой коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Кецкало работает в реанимации, где лежат больше сотни пациентов, и которая, как он говорит, загружена сейчас на 110-120% от своей максимальной вместимости.

“Это похоже на массовое поступление раненых и пострадавших”, - говорит он, сидя в кабинете под конец рабочего дня.

“У меня лично была такая ситуация, когда начался штурм Грозного в 99-м году в декабре. Это было примерно то же самое”.

Россия сообщила о более чем 100 тысячах заражений новым коронавирусом и более чем тысяче смертей.

Реанимация 52-й больницы заполнена десятками пациентов и ни одной свободной койки видно не было, сказал фотограф Рейтер, который ходил в больницу во вторник.

Обычно днем перед приемным отделением стоят в очереди пять-шесть машин скорой помощи с новыми пациентами.

Кецкало возглавляет в больнице отделение, которое поддерживает самых тяжелых пациентов с помощью ЭКМО, аппарата, который искусственно наполняет кровь кислородом, - последняя надежда для тех, чье состояние настолько тяжелое, что искусственная вентиляция легких не может помочь.

Несколько пациентов с бледными лицами и закрытыми глазами без движения лежали рядом с аппаратами ЭКМО. Только пищание мониторов показывало, что они живы.

Лишь один из двух пациентов выживает после этой процедуры, говорит Кецкало.

“Если бы не подключали к ЭКМО, наверно, умирало бы еще больше людей”, - говорит он. По состоянию на среду, последняя смерть в отделении была зарегистрирована четыре дня назад.

“Я давно реаниматологом работаю, и в боевых действиях принимал участие”, - сказал Кецкало.

“Нельзя сказать, что мы сближаемся с пациентами, но больные нам симпатичны и всегда обидно, когда они умирают, особенно когда молодые”.

СЕЛФИ ПОСЛЕ КОМЫ

Но случаются и победы.

Кецкало рассказал о 26-летнем пациенте, который заразился коронавирусом в Италии и был привезен в Москву из Нижнего Новгорода на автомобиле в очень тяжелом состоянии с легкими, которые на 75% уже не работали.

“Но мы благодаря усилиям смогли его вытянуть, смогли снять с аппарата ИВЛ. Потерял 20 килограмм веса, но ушел своими ногами”, - сказал Кецкало.

Когда пациенты просыпаются после искусственной вентиляции легких, они иногда просят докторов фотографировать их и отправлять фотографии родным, говорит он. Медики не возражают.

Кецкало сказал, что он работает по 12-14 часов в день и у него не было выходных, начиная с конца февраля.

Когда его больница стала принимать первых больных новым коронавирусом, 44-летняя медсестра из его реанимации заразилась и тяжело заболела. Ее подключили к аппарату ИВЛ в той же реанимации, где она работала, и она только недавно выздоровела.

Видеть коллег в реанимации - одна из самых тяжелых сторон его работы, говорит Кецкало.

“Не дай бог, чтобы лежал кто-то свой, совсем свой, которого ты знал до того... Это очень тяжело морально”, - сказал он. (Максим Шеметов и Мария Цветкова, редактор Антон Зверев)