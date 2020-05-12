Пять пациентов с коронавирусом погибли при пожаре в петербургской больнице

МОСКВА, 12 май (Рейтер) - Пять пациентов с коронавирусом погибли при пожаре в больнице Санкт-Петербурга, причиной, по предварительным данным, стал угарный газ и продукты горения пластмассы, сообщил Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

“По предварительным данным есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации. Эвакуировано 150 человек. Дальнейшая информация уточняется”, - сообщил Рейтер представитель МЧС.

В 06.55 МСК возгорание было локализовано, сейчас пожар потушен, сообщили российские агентства.

По предварительным данным, в реанимации на 6 этаже воспламенился аппарат ИВЛ, работавший на предельной мощности. (Глеб Столяров. Текст Марии Грабарь. Редактор Дмитрий Антонов)